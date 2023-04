Once Caldas recibió este martes el castigo pendiente del Comité Disciplinario de la Dimayor, luego de los disturbios que protagonizaron integrantes de su barra brava, en el partido contra Alianza Petrolera.



(Le puede interesar: Alcalde de Medellín, contundente: su reacción a propuesta de vallas en estadios)

En dicho encuentro, al minuto 89 la barra invadió la cancha del estadio Palogrande de Manizales en momentos de tensión, incluso intentaron agredir a los futbolistas.



Por esos hechos, el Comité resolvió que el equipo perdía el partido, que no había terminado en el momento de la invasión, aunque ya caía 2-1.



(Además: Insólita reacción del líder de la barra del Once Caldas)



"Once Caldas S.A. (“Once Caldas”) sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa de veintitrés millones doscientos mil pesos ($23.200.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF,en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023 contra el club Alianza Petrolera S.A", informe el Comité.

Al declararse pérdida por retirada o renuncia, el reglamento indica que el resultado es de 3-0, en este caso a favor de Alianza.

Facebook Twitter Linkedin

Hinchas de Holocausto Norte invadieron la cancha . Foto: Cortesía La Patria

Además, el equipo blanco ve sancionada su plaza. "Once Caldas S.A. (“Once Caldas”) sancionado con tres (3) fechas de suspensión total de la plaza y cuatro (4) fechas adicionales de suspensión parcial de la plaza, tribuna norte y, multa de trece millones novecientos veinte mil pesos ($13.920.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5,6, 7 y 9 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023 contra el club Alianza PetroleraS.A".



(Lea también: 'La hinchada no aguanta más': congresista y líder de una barra del Once Caldas)

Las consecuencias

En los hechos vandálicos reportados en su momento se registraron daños en pantallas publicitarias y una cámara de un medio de comunicación.



Resultaron lesionadas 20 personas de la logística, así como cuatro hinchas y cuatro policías; todas estas personas se encuentran fuera de peligro. Adicionalmente, dos caballos de la Policía resultaron con laceraciones mínimas, una patrulla fue vandalizada y una moto incinerada.

Facebook Twitter Linkedin

Once Caldas vs. Alianza Petrolera Foto: Dimayor

Cuatro de los trabajadores de logística debieron ser trasladados a centros asistenciales.

200 uniformados de la Policía atendieron en un principio la jornada. A estos se unieron otros 70 miembros de la fuerza pública.



(Además: ¿Volver a las vallas en los estadios de Colombia? La controversia, al rojo vivo)



En la parte externa del estadio Palogrande se logró disuadir a los violentos del entorno del escenario deportivo. Hubo pequeños disturbios en distintos puntos de la ciudad, los cuales ya están controlados.

Más noticias de deportes

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO