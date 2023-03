La presión del descenso no da tregua para nadie y para Once Caldas, que sigue en zona de riesgo, no hay tiempo que perder.

Por eso, la solución inmediata es apostar por una fórmula de experiencia, ganadora y disponible para enderezar el rumbo cuanto antes.

Nuevo cuerpo técnico

Pedro Sarmiento fue confirmado este domingo como el nuevo entrenador del blanco; y Hernán Darío 'Arriero' Herrera será el asistente.



Vale recordar que el último título de Liga de Atlético Nacional llegó con esa fórmula pero con cargos invertidos.



Sarmiento fue campeón de Liga con Independiente Medellín en 2004 y con Deportivo Cali en 2005 y Herrera ganó la Liga I en 2022 y la Copa 2018.



Elkin Soto, gloria del club y quien venía ejerciendo el cargo de entrenador como interino, seguirá en el cuerpo técnico.



