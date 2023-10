Once Caldas, de bandazo en bandazo: ¿dio reversa en decisión clave?

Aunque Once Caldas ya se salvó del descenso por este año, gracias a las derrotas de Unión Magdalena y Atlético Huila en la fecha 18, la campaña este semestre ha sido terrible. Está en el puesto 16, con 18 puntos, y comenzará el año entrante en líos para sostenerse en la primera división del fútbol colombiano.

La mala campaña le costó la cabeza al técnico Pedro Sarmiento, quien salió del club luego de perder el sábado 1-0 contra Junior de Barranquilla. Hernán Darío Herrera, quien era su asistente, quedó como entrenador en propiedad para el resto del semestre.



Cuando el Once Caldas hizo oficial que se iba Sarmiento, también anunció la salida de seis jugadores: Gerardo Ortiz, Fainer Torijano, Andrés Felipe ‘Pecoso’ Correa, Marlon Piedrahíta, Luis Fernando Miranda y Sherman Cárdenas.



La decisión trajo dos coletazos: el primero, una foto que circuló en las redes sociales en la que se ve a cuatro de los jugadores que rescindieron contrato con sus pertenencias envueltas en bolsas de basura. Uno de ellos, Correa, le bajó decibeles al tema.

“En ese momento estábamos saliendo de la reunión que tuvimos en buen término con el presidente y en el estadio generalmente tenemos nuestra indumentaria, Esta no es la primera vez que saco mi indumentaria en una bolsa plástica. Retiramos nuestras cosas del camerino sin ningún problema. Ni siquiera sabía que estaba circulando esa foto porque estoy pasando por otras cosas personales”, dijo Correa a Blu Radio.



El segundo coletazo fue la reacción de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), de la que Correa y Torijano hacen parte de su junta directiva.



"Enérgicamente, rechazamos la determinación adoptada por el señor Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas, quien tratando de ocultar su responsabilidad por los malos resultados y falta de planeación de un proyecto deportivo, emitió un comunicado en el que anuncia la terminación unilateral del vínculo laboral de seis futbolistas", dijo Acolfutpro en un comunicado. "Un contrato no puede rescindirse en el transcurso de una temporada, salvo que medie justa causa", agregó.



Este miércoles, el club publicó en su cuenta de X una fotografía en la que se ve a tres de los jugadores licenciados (Correa, Piedrahíta y Ortiz) posando junto al presidente Castrillón. La imagen estaba acompañada de la frase “Pacto de caballeros”.

"Pacto de caballeros" del Once Caldas Foto: X:@oncecaldas



La foto generó muchos comentarios negativos de los hinchas y posteriormente fue borrada de la red social. ¿Cuál será el futuro de los tres jugadores?



