La liga aún no comienza y el Once Caldas está en controversia, por la posibilidad real que tiene de cambiar su nombre, lo que ha generado gran polémica en Manizales, entre sus aficionados.



En la última semana se conoció que la difícil relación del club con la Gobernación de Caldas, tras la ruptura del conjunto de Manizales con la Industria Licorera de Caldas, habría desembocado en esta propuesta que toma mucha fuerza.

¿Nuevo nombre?

Así, la posibilidad es que el equipo de Manizales pase a llamarse Once Daf de la Montaña, en relación a su mayor patrocinador y máximo accionista, Kenworth de la Montaña. Un nombre que ha generado mucho rechazo entre los fanáticos del club.



No sería la primera vez que Once Caldas decida cambiar su nombre para darle protagonismo a un patrocinador: pasó con Cristal Caldas en 1972, Varta Caldas en 1979 y Once Philips en 1991.



