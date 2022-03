Luego de meses de especulación, el Once Caldas cambió en sus redes sociales y página web oficial su nombre. Ahora es Once Caldas DAF de la Montaña.



(Le puede interesar: ¿Once Caldas cambiaría de nombre? Polémica en Manizales)



Esto, al parecer, en relación con Kenworth de la Montaña es uno de los principales patrocinadores y accionistas del equipo de fútbol de Manizales.



(Le puede interesar: Alberto Gamero: 'Ojalá tengamos a Ruiz un tiempo largo')

Aunque el club no ha emitido comunicado oficial, ya el cambio es visible en todas las plataformas asociadas al equipo. De este posible cambio de nombre se hablaba desde comienzos de 2022.



No es la primera vez que Once Caldas decida cambiar su nombre para darle protagonismo a un patrocinador: pasó con Cristal Caldas en 1972, Varta Caldas en 1979 y Once Philips en 1991.



(Le puede interesar: Once Caldas gestiona tener su propio estadio fuera de Manizales)

Facebook Twitter Linkedin

Once Caldas cambió de nombre Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO