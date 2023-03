El Once Caldas y el Atlético Nacional son los dos únicos clubes colombianos que han ganado la Copa Libertadores. El equipo de Manizales, capital del departamento de Caldas, la ganó en el 2004, lo que lo convierte en uno de los clubes históricos del país.

Aunque el Once Caldas sólo ha ganado cuatro campeonatos y actualmente atraviesa por un mal momento, es un referente del fútbol colombiano. Veamos algo de su historia.

Según la página oficial del Once Caldas, que juega sus partidos de local en el estadio Palogrande, este club nació en 1959 a partir de la fusión del Deportes Caldas y del Deportivo Manizales.



Explica que se tomó como base para la inscripción ante la Dimayor la ficha del Deportes Caldas, campeón del torneo colombiano en 1950, de ahí que el equipo incluya ese título dentro de sus logros.



En 1961 el Once debutó oficialmente en el torneo de la Dimayor, pero debido a razones económicas y publicitarias, el equipo cambió su nombre en varias ocasiones: Cristal Caldas (1972-patrocinio de Aguardiente Cristal), Varta Caldas (1979-patrocinio de Pilas Varta), Once Philips (1991-patrocinio de la multinacional Philips).



A pesar de que posteriormente llegaron más patrocinadores, el club decidió no cambiar más el nombre del equipo.



La segunda estrella del equipo llegó 53 años después del título del Deportes Caldas. Se consiguió en el 2003 bajo la dirección técnica de Luis Fernando Montoya Soto.



Los otros dos títulos del Once Caldas son el torneo Apertura 2009 y el torneo Finalización 2010.

La hazaña de la Libertadores

Luego de obtener su segunda estrella, el Once Caldas representó al país en la Copa Libertadores de América. Era la tercera oportunidad en la que el equipo blanco asistía al principal torneo de clubes del continente.



Bajo la dirección de Luis Fernando Montoya, el Once esperaba superar la actuación en las Copas de 1999 y 2002. Le correspondió el grupo 2 y sorprendió al quedar primero con 13 puntos después de enfrentar a Maracaibo de Venezuela, Vélez de Argentina y Fénix de Uruguay.



En octavos de final venció al Barcelona de Ecuador y avanzó a cuartos de final. En esa instancia enfrentó al Santos de Brasil. Empate 1 a 1 en territorio brasileño y en Manizales consiguió el paso a semifinales con triunfo 1 a 0, con un golazo de tiro libre de Arnulfo Valentierra.



En la semifinal enfrentó al histórico Sao Paulo de Brasil. En el Morumbí, el Once Caldas sacó un empate sin goles. Y en el Palogrande se impuso 2 a 1 con goles de Herly Alcázar y Jorge Agudelo, para alcanzar el inesperado paso a la final.



Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores en 2004. Foto: Archivo EL TIEMPO

El Once debió definir el título ante el campeón reinante de la Libertadores, el poderoso Boca Júniors de Argentina. En la “bombonera”, el conjunto albo sacó un empate sin goles y dejó la definición en su casa.



El primero de julio del 2004, el 'blanco - blanco' se coronó campeón de la Copa Libertadores de América, por la vía de los cobros desde el punto penal, luego de un empate a un gol, en los 90 minutos.

