Una nueva jornada de violencia se vivió en la liga colombiana provocada por barras bravas del Once Caldas, que se lanzaron a la cancha y agredieron a jugadores, al personal de logística e incluso a la Policía en el partido del martes contra el Alianza Petrolera, hechos que dejaron 28 personas lesionadas.

Según la administración municipal de Manizales, donde se jugó el encuentro, en los disturbios dentro del estadio resultaron heridas 20 personas de la unidad de logística, cuatro hinchas y cuatro policías, aunque ninguna de gravedad.

No se aguantaron



Tras lo ocurrido dentro del estadio los vándalos salieron a las calles, se enfrentaron a una patrulla de la policía y también quemaron una motocicleta. Los incidentes se produjeron en el estadio Palogrande, donde se enfrentaron el Once Caldas y el Alianza Petrolera.



A pocos minutos de finalizar el partido de la liga colombiana, supuestos seguidores del equipo local invadieron la cancha y el encuentro se dio por finalizado cuando iba 1-2 a favor del conjunto visitante.

Hinchas de Holocausto Norte invadieron la cancha . Foto: Cortesía La Patria

Habló el líder

Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara, es el líder de la barra Holocausto Norte, y habló de lo que pasó ese día en el estadio.



“La gente no aguantó más, no solo la de la barra sino de otras tribunas. Fue un momento de desespero porque se ven a la puertas del descenso”, le dijo Gómez al diario La Patria.



Y agregó: “Nada ha valido y hemos hecho reuniones con directivos, técnicos y jugadores, así como protestas pacíficas y la situación no aguanta más".





