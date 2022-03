Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas, confirmó que el club gestiona la construcción de su propio estadio y complejo deportivo fuera de Manizales.

La decisión se toma debido al inconformismo de los directivos con los impuestos que les cobran en la ciudad y que no ven reflejados en adecuaciones al estadio Palogrande de Manizales.

"Debido a los altos costos de los impuestos al espectáculo, a la carga impositiva de la ciudad de Manizales, a los grandes costos del comodato y mantenimiento del estadio, al abandono y a la poca inversión al estadio, los accionistas hemos contratado una firma para los diseños de un centro de convenciones que no estaría ubicado en Manizales", dijo Castrillón a EL TIEMPO.



Aclaró que eso no significa que el club se vaya de la ciudad. "Este centro de convenciones tendría centro comercial, hotel, estadio y zonas de concierto. El equipo no se cambiará de sede pero jugaría en chichiná, Cartago u otros municipios cercanos a Manizales", dijo.



El nuevo estadio, incluso, ya tiene nombre, sería Estadio y Centro de Convenciones DAF de la Montaña.





