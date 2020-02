Once Caldas no pudo con Rionegro y volvió a empatar en Palogrande

Once Caldas y Rionegro Águilas tenían la oportunidad de ubicarse en la parte alta de la tabla, pero para lograrlo uno de los dos debía de ganar. No cumplieron el objetivo del triunfo, porque empataron 1-1, en el estadio Palogrande de Manizales.

El de Manizales quiso imponer las condiciones del encuentro, demostrado con el zapatazo de Sebastián Guzmán, quien obligó a la volada de Carlos Bejarano, sin embargo, el caldense volvió a padecer de uno de los males de años anteriores, en los cuales le marcaban goles de camerino, evidencia del revés sufrido con Brayan Fernández, que aprovechó un error defensivo y después de un centro, puso arriba a su equipo, a los cinco minutos de competencia.



La anotación paisa expuso las falencias de la zaga adversaria, que se ponía en dificultades cuando la desafiaban, pese a instalarse del lado antioqueño, en el cual no concretaba una movida que lo acercara a la igualdad.



El que, si se arrimaba, era el ‘joven de Antioquia’, que pudo ampliar la diferencia, no obstante, padeció una dificultad, y en un balón alzado de Elvis Mosquera, Roberto Ovelar brincó entre los centrales y con un cabezazo sentenció el empate, gracias a la complicidad de Bejarano.



El encuentro, en vez de crecer futbolísticamente, decreció en su propuesta, pues ambos conjuntos perdieron la idea deportiva, contexto que llevó el duelo a jugarse en el medio campo, hasta finalizar el primer tiempo.



La etapa complementaria arrancó sin variantes, pero si con un cambio de actitud de los locales, quienes en pocos minutos hicieron tres advertencias en la puerta de Carlos, que estuvo dispuesto a sacudirse, en los momentos de exigencia.



Los cafeteros se llenaron de confianza y llevaron la pelota hacia las bandas, donde se desarrollaban las intenciones de ataque, que hacían pensar en la segunda celebración del anfitrión, incluso, Marcelino Carreazo, frente al pórtico dilapidó la ventaja al reventar el esférico en el horizontal.



El ‘talento dorado’, al igual, hacia su labor, la que lo llevó a unos esporádicos acercamientos, los cuales no revistieron peligrosidad, hasta que dos falsas salidas del guardameta Sergio Román, prendieron las alarmas, que no pasaron de un simple susto.



En los últimos instantes, el ‘albo’ apeló a su ímpetu e intención de ganar el partido; fueron más las ganas que la efectividad y así volvió a registrar una paridad en su casa, tres en total, mismo número de participaciones, en Manizales, en cuatro fechas de la Liga.

Síntesis

Once Caldas 1 – 1 Rionegro Águilas



Once Caldas: Sergio Román (6); David Gómez (5), Junior Julio Bueno (6), Andrés Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (6); Sebastián Guzmán (6) y Juan David Rodríguez (6); Marcelino Carreazo (6), Sebastián Hernández (6) y David Lemos (5); Roberto Ovelar (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Rionegro Águilas: Carlos Bejarano (6); Mateo Puerta (6), Jeisson Quiñonez (6), Carlos Henao (6) y Carlos Ramírez (6); Jonny Mosquera (6) y Óscar Hernández (6); Jáder Obrian (6) y Jhon Fredy Salazar (5); Brayan Fernández (7) y Anthony Uribe (5). D.T.: Francesco Stifano.



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Adrián Estacio (6) por Roberto Ovelar (40 PT), Tomás Clavijo (SC) por David Lemos (33 ST) y Jhony Galli (SC) por Sebastián Hernández (41 ST).



Cambios en Rionegro Águilas: Frank Feltscher (6) por Jáder Obrian (18 ST), Andrés Rentería (SC) por Jhon Fredy Salazar (26 ST) y Juan Otálvaro (SC) por Brayan Fernández (34 ST).



Gol de Once Caldas: Roberto Ovelar (25 PT)



Gol de Rionegro Águilas: Brayan Fernández (5 PT)



Amonestados Once Caldas: Marcelino Carreazo (38 PT), Sebastián Guzmán (16 ST) y Juan David Rodríguez (27 ST).



Amonestados Rionegro Águilas: Carlos Ramírez (23 PT), Brayan Fernández (23 PT) y Carlos Bejarano (45 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Roberto Ovelar (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.841 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Carlos Herrera (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA