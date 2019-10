Huila le empató al Once Caldas y lo complicó

El Huila llegó al partido con el agua al cuello y esperaba conseguir un salvavidas que le permitiera salir a flote a respirar, dada su dificultad deportiva que lo tiene cerca de ahogarse y de retornar a la B, mientras que el Once Caldas buscaba un aliciente que le permitiera acercarse a la clasificación.

El compromiso arrancó con cierta intensidad, evidencia de las primeras aproximaciones del local que estuvo a punto de abrir el marcador en un borbollón y una posterior falta dentro del aérea sobre David Lemos, que fue sancionada con pena máxima, sin embargo fue anulada con el señalamiento de una posición viciada de Marcelino Carreazo, indicada por el asistente dos.



El visitante apurado en la tabla del descenso, también le puso su condimento al encuentro con un frentazo de Luis Felipe Cardoza, que se estrelló rebeldemente en el horizontal cuando ya estaba vencido el arquero Sergio Román.



El ‘opita’ era el de las aproximaciones, circunstancia que dejó expuesta las dudas de Román, al momento de custodiar su puerta y pese a la dificultad, el de Neiva volvió a caer en sus falencias defensivas, situación aprovechada por su rival que fructificó un centro de Kevin Londoño, el cual capitalizó Carreazo para abrir el marcador.



Tras la anotación de Marcelino, el vecino del desierto de la Tatacoa se desdibujó, incluso dejó abiertas sus líneas, contexto que no supo manejar el cafetero, que en vez de fortalecer su ofensiva prefirió darle manejo al compromiso y se llenó de una confianza que casi le cuesta la paridad antes de llegar el receso de no ser por la oportuna intervención de Diego Peralta.



El descanso les sirvió a los manizaleños, quienes salieron a asegurar el triunfo, ello intentó materializarlo Juan David Rodríguez con un tiro de media distancia que se fue desviado y exigió la estirada del guardameta Geovanni Banguera.



Después del lance de Rodríguez, el ‘de Manizales volvió a su conformismo y le causaba infracciones a su contrincante que a través de la pelota quieta llegaba a los predios caldenses, en los que se destacó Peralta con sus oportunos cierres.



El ‘bambuquero’ tuvo la igualdad en los pies de Andrés Amaya, quien con un zapatazo puso en apuros a Román, que gracias a sus reflejos pudo encontrarse con el balón que lo buscó y le cambió de dirección.



El anfitrión insistió en derribar contrarios cerca de su portería y allí apareció Michael Ordoñez, quien con su certera patada marcó un vistoso gol de tiro libre, consecuencia del atrevimiento y displicencia de los orientados por Hubert Bodhert.



Luego de la anotación de Ordoñez, el dueño del Palogrande quiso irse al ataque, no obstante, el irregular Banguera reaccionó, se motivó y logró sacarle tres balones al contrario, que pudo irse perdedor, aunque la poca contundencia del huilense no le dio un resultado más benevolente con su apuro.



Los dirigidos por Jorge Luis Bernal se resisten a abandonar la A y con el empate alargan la agonía, mientras que los caldenses ya ven lejana su posibilidad de clasificarse.



Huila recibirá a Medellín, en la fecha 19 de la Liga, el próximo jueves 24 de octubre, a las 4:30 p.m., en el estadio Guillermo Plazas Alcid; ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, Once Caldas visitará a Cali, en Palmaseca.

Síntesis

Once Caldas 1 – 1 Huila



Once Caldas: Sergio Román (6); David Gómez (5), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (4) y Elvis Mosquera (6); Juan David Rodríguez (6) y Enrique Serje (6), Kevin Londoño (6), Javier Reina (5) y Marcelino Carreazo (7); David Lemos (4). D.T.: Hubert Bodhert.



Huila: Geovanni Banguera (6); Geovan Montes (5), Luis Felipe Cardoza (5), Víctor Moreno (5) y Luis Mosquera (5); Jean Pestaña (5) y Hárrison Henao (4); Andrés Amaya (6), Harold Rivera (6) y Bayron Garcés (6); Diego Echeverri (5). DT: Jorge Luis Bernal.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Edis Ibargüen (SC) por David Lemos (22 ST), Sebastián Guzmán (SC) por Marcelino Carreazo (35 ST) y Johan Carbonero (SC) por Juan David Rodríguez (39 ST).



Cambios en Huila: Brayan Orozco (6) por Hárrison Henao (11 ST), Michael Ordoñez (7) por Harold Rivera (11 ST) y Yilton Díaz (SC) por Diego Echeverri (23 ST).



Gol de Once Caldas: Marcelino Carreazo (26 PT).



Gol de Huila: Michael Ordoñez (36 ST).



Amonestados Once Caldas: Andrés Felipe Correa (16 ST), Kevin Londoño (31 ST) y Enrique Serje (47 ST).



Amonestados Huila: Andrés Amaya (11 ST), Geovan Montes (30 ST) y Yilton Díaz (38 ST) y (T).



Expulsados: No hubo.



Figura: Michael Ordoñez (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.420 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Luis Trujillo (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA