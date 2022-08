Once Caldas empató 1-1 contra el América de Cali en el inicio de la novena jornada del fútbol colombiano, en el estadio Palogrande de Manizales.



En un compromiso que fue bastante discreto en el primer tiempo, pero que para la parte final los equipos fueron más en la parte ofensiva y con ello llegaron los goles.

Un partido luchado

Durante los primeros instantes del juego el balón tuvo más presencia en la mitad del campo, donde el visitante tenía más control de partido y con más intensidad en el juego ofensivo, pero los remates no tuvieron una buena definición con Carlos Sierra y Deiner Quiñones.



El local intentaba salir de ese dominio del rival e incursionaba por el costado derecho, pero les faltó dinámica con Santiago Mera, Marlon Piedrahita y Ayron del Valle. Sobre el minuto 30, los escarlatas volvieron a llegar tras una secuencia de pases por el centro, Juan David Pérez remató y el arquero Eder Chaux la envió al tiro de esquina.



Sobre los minutos finales del primer tiempo, se invirtieron un poco los papeles con el equipo albo recuperando un poco la posesión y acercándose más al arco defendido por el guardameta Joel Graterol, pero sin claridad en los metros finales del campo.



Para la etapa complementaria ambos conjuntos realizaron modificaciones, para buscar más claridad en el juego. En el blanco entraron Alejandro García y Diego Valdés por Santiago Mera y Ayron del Valle. En el rojo se retiró Brayan Vera por precaución y entró Nicolas Giraldo.



América recuperó un poco la posesión, pero seguían sin tener las opciones claras en el frente de ataque y lo más cercano fueron los remates de media distancia que se fueron por encima del arco defendido por Chaux. El Once volvía a estar a la expectativa y lo poco que generó no tenía buena finalización.



Después en la visita entró Daniel Hernández por Diener Quiñones, con el técnico Alexandre Guimaraes buscando un poco más de ideas en la parte del ataque. Al minuto 63, los dirigidos por Diego Corredor pisaron el área con varios jugadores, en los metros finales Alejandro Artunduaga tuvo la oportunidad de rematar, lo hizo cruzado, rechazó con los puños Graterol y Diego Valdés de cabeza cazó el rebote para el 1-0 parcial.



Luego los dos equipos volvieron a hacer sustituciones. En los de Manizales entró Leonardo Pico por Guillermo Celis. En los de Cali entraron David Lemos y Alejandro Quintana por Juan David Pérez y Gianfranco Peña.



Sobre los 72 minutos, América tuvo un tiro de esquina, Hernández ejecutó al corazón del área, Marlon Torres cabeceó, pegó en el horizontal y el rebote le volvió a quedar a defensor que con el borde externo concretó el empate a un gol en el Palogrande.



Nueve minutos después, Quintana jugó en largo con David Lemos, que avanzó, remató, atajó Chaux, Hernández quedó solo para rematar a menos de 5 metros del arco y le dio al palo horizontal. Al final ninguno logró marcar más anotaciones y terminó con empate 1-1.



El próximo juego por liga del Once Caldas será el clásico contra el Deportivo Pereira y el del América de Cali, es contra Atlético Bucaramanga por el juego aplazado de la fecha 3.

