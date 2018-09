Por penaltis, Once Caldas eliminó a Santa Fe en la Copa Colombia

Lo de Santa Fe frente al Once Caldas tuvo tintes de heroísmo: sin tener mucho con qué atacar, se jugó el cartucho de ir hasta la definición desde el punto penalti. Allí mostró efectividad en los primeros cobros. Cuando se acabó la lista de 10, perdió. Once Caldas es semifinalista de la Copa Colombia.

Santa Fe llegó al estadio Palogrande de Manizales, con la idea de superar la llave que le tocó disputar contra el Once Caldas, una de las revelaciones del semestre, sin embargo, empató 0-0 en el tiempo reglamentario y en la definición desde el punto de pena máxima perdió el paso a las semifinales 6-5.



El ‘cardenal’, desde el inicio quiso sorprender, al proponer la primera aproximación del encuentro con un zapatazo de media distancia de Facundo Guichón, que se fue desviado.



Las intenciones de los capitalinos fueron claras, pues tuvieron cierto dominio hasta el minuto 14 del primer tiempo, momento en el cual perdieron por molestias a Leyvin Balanta, quien se unió al grupo de lesionados en la zaga.

La improvisación a la que tuvieron que recurrir los orientados por Guillermo Sanguinetti, pareció darles forma a su fútbol frente a un rival confundido y que difícilmente lograba moverse en el medio campo.



La lluvia ausente durante varios días en el cielo manizaleño, volvió a hacerse presente, lo que generó algunos inconvenientes deportivos, porque el balón empezó a rodar más rápido, y algunas caídas de los locales no les permitía desarrollar su propuesta, incluso, el capitalino se hizo a la posesión del balón.



Si bien el cafetero trataba de armar una idea, fue poco profundo y el bogotano lo enredó con la presión alta y algunos despliegues por las bandas. Los capitalinos también sufrieron con el terreno liso.



El cese del aguacero para el arranque de la segunda mitad le permitió a los ‘blancos’ poner en funcionamiento su filosofía de juego, con un medio campo ordenado que facilitó algunas aproximaciones en los predios custodiados por Robinson Zapata, quien pasó un susto, luego de un cabezazo de Diego Peralta. La respuesta del ´león’ la dio Juan Daniel Roa, en un remate cortado por el guardameta, José Fernando Cuadrado.

La tristeza de Perlaza, uno de los que falló en los penaltis para Santa Fe. Foto: John Jairo Bonilla / EL TIEMPO



El ‘expreso rojo’ volvió a retomar su propuesta, lo que le sirvió para conseguir algunas faltas, las cuales cobradas desde los costados inquietaron a Cuadrado y a sus defensores.



Sin duda alguna, ‘rufay’ se convirtió en el candado ‘albirrojo’, primero salvó su pórtico en un borbollón, en el que se defendió con todas sus capacidades y evitó el desplome de su arco, en un tiro contenido a David Lemos; Zapata, en otra movida se puso el saco de súper héroe, una vez más ante Lemos, a quien le ganó un duelo personal, le contuvo un lance a quemarropa rastrero y en el rebote se paró del césped, recurrió a sus reflejos felinos y en el rechazo tomado por Johan Carbonero, alcanzó a reaccionar para desviar el pelotazo del juvenil.



Facundo Guichón fue expulsado sobre el final del partido, lo que exigió un mayor esfuerzo de los ‘cardenales’, quienes lograron mantener la paridad e irse a la definición de la serie desde el punto penal



Tanda de penaltis



Santa Fe, en los pies de Wilson Morelos arrancó con el acierto del delantero, a quien emularon en su orden, Edwin Herrera, Yeison Gordillo, Carmelo Valencia y el cancerbero Zapata.



El Once Caldas fue igual de preciso con David Lemos, Andrés Felipe Correa, Juan David Rodríguez, Edwin Velasco y Juan Pablo Nieto.



Como no hubo margen de error en los primeros cinco cobros, los nervios empezaron a pasar factura, así fue como Héctor Urrego falló su lance ante un cuadrado que le adivinó. Zapata respaldó a Urrego y frente a Carbonero hizo pesar su experiencia y también tapó.



La oportunidad se la dieron en la séptima ejecutoria a Baldomero Perlaza, que le pegó por debajo al esférico y lo mandó al cielo.



‘Rufay’, ya convertido en figura, trató de intimidar a Diego Arias, no obstante, el central cargado de experiencia acertó y les entregó la semifinal a los caldenses.



“Nos fuimos a los penaltis y respondimos de la mejor manera. Esto representa mucho, estamos más cerca de conseguir un sueño”, dijo el técnico del Caldas, Hubert Bodhert.

Síntesis

Once Caldas 0 (6) – 0 (5) Santa Fe



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (7) y Edwin Velasco (6); Mauricio Restrepo (6), Juan Pablo Nieto (6) y Diego Arias (6); Ricardo Steer (6), David Lemos (6) y César Amaya (5) D.T.: Hubert Bodhert.



Santa Fe: Robinson Zapata (8); Carlos Mario Arboleda (6), Yeison Gordillo (6), Héctor Urrego (5) y Leyvin Balanta (SC); Baldomero Perlaza (4); Juan Daniel Roa (6) y Luis Manuel Seijas (6); Arley Rodríguez (6), Facundo Guichón (6); Wilson Morelo (5). D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Partido: intenso.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (6) por César Amaya (1 ST), Juan David Rodríguez (6) por Mauricio Restrepo (14 ST) y Johan Carbonero (SC) por Ricardo Steer (27 ST).



Cambios en Santa Fe: Edwin Herrera (6) por Leyvin Balanta (14 PT), Carmelo Valencia (SC) por Luis Manuel Seijas (24 ST) y Hernán Burbano (SC) por Arley Rodriguez (34 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados Once Caldas: César Amaya (20 PT) y Ricardo Steer (22 ST).



Amonestados Santa Fe: Baldomero Perlaza (2 PT) y Edwin Herrera (31 ST)



Expulsado Santa Fe: Facundo Guichón (41 ST).



Figura: Robinson Zapata (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 7.336 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Bismark Santiago Pitalua (6).





Del otro lado del campo, los jugadores de blanco no encontraban cómo romper la defensa. El DT Húbert Bodhert mandó a jugar unos metros más atrás a su goleador de las últimas fechas, David Lemos, para poner de punta a su artillero del primer semestre, Ricardo Steer. Para ello, dejó afuera a Juan David Rodríguez, uno de los jugadores de equilibrio en la mitad. Pero también prescindió de la picardía de dos jóvenes que habían tenido buenas actuaciones recientemente, Marcelino Carreazo y Johan Carbonero, para apostar por la experiencia de César Amaya. El experimento no funcionó y Carreazo salió para jugar el segundo tiempo.



Bodhert rearmó el equipo, que va bien en la Liga, a medida que avanzaba el segundo tiempo. A Carreazo se sumaron Rodríguez y Carbonero. Le alcanzó para crear un poco más de peligro. Santa Fe cambió de hombres de la mitad de la cancha hacia adelante, pero no mucho de actitud: líneas replegadas, muy cerca de su arco. Lo poco que podían crear en los alrededores del área local era con cobros de costado, pero su arma histórica esta vez no tuvo ningún efecto. Más bien, Róbinson Zapata evitó en un par de ocasiones que Santa Fe se fuera perdedor en los 90 minutos, ambas por remates de Lemos. 0-0 y penaltis.



Los primeros 10 cobros terminaron dentro del arco sur del estadio Palogrande. Wilson Morelo, Edwin Herrera, Yeison Gordillo, Carmelo Valencia y Róbinson Zapata hicieron los de Santa Fe. David Lemos, Andrés Felipe Correa, Juan David Rodríguez, Edwin Velasco y Juan Pablo Nieto no fallaron para el Once.



Lo inexplicable, para Santa Fe, fue haber puesto a cobrar el sexto tiro a Héctor Urrego, con toda la carga y la presión que ello implica. Su remate, muy anunciado, lo atajó el portero José Fernando Cuadrado. Róbinson Zapata le salvó una vida a Santa Fe al atajar el cobro de Johan Carbonero.



El séptimo cobro para Santa Fe fue de Baldomero Perlaza, un remate sin convicción y sin dirección que aún no ha caído en la tribuna norte. Y Diego Arias aprovechó su experiencia para darle la clasificación al Once Caldas. A Santa Fe se le acabó la primera opción de llegar a un torneo internacional en 2019, más allá de aumentar una fecha más su invicto en torneos oficiales.



DEPORTES