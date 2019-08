Medellín sorprende al Once Caldas y lo derrota en Manizales

Con una destacada actuación de Germán Cano, autor del gol de la victoria, el Independiente Medellín se impuso 2-3 contra el Once Caldas en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, disputado este jueves en el estadio Palogrande de Manizales. El encuentro de vuelta será el miércoles 11 de septiembre.



El equipo antioqueño se recuperó así del golpe anímico que significó la goleada 5-2 sufrida en el clásico antioqueño frente al Nacional, el pasado fin de semana.

A los 18 minutos el cuadro local tuvo su primer remate al arco con Guzmán, pero el arquero David González envió al tiro de esquina. Respondió el DIM al minuto 21 con una llegada de Germán Cano, tras un pase largo de Yesid Díaz, pero el remate del argentino pegó en el palo.



El partido se jugaba de arco a arco: a los 25 llegó de nuevo el equipo local con Javier Reina y un remate desde fuera del área que pasó cerca del arco de González.



Pero el que abrió el marcador fue el equipo ‘poderoso’. En un saque de banda, la pelota le llegó a Deinner Quiñones, quien envió el balón a la zona izquierda por donde entraba libre Germán Cano. El argentino la centró con un toque de primera y por el centro apareció Yesid Díaz para empujarla y poner el 0-1.



Parecía que la noche se le venía al Once Caldas, porque unos minutos después del gol vino la expulsión de Diego Peralta, por una agresión sobre Jesús Murillo. El árbitro Jorge Guzmán no la vio en primera instancia y le había sacado amarilla, pero el asistente le informó y por eso lo expulsó con roja directa.



Al parecer Jesús Murillo quedó mareado con el golpe que le dio Peralta, porque cinco minutos después regaló una pelota en la salida y Javier Reina la tomó y se la dio a David Lemos quien fue derribado por el mismo Murillo. Penalti.



El cobro estuvo a cargo de David Lemos, quien engañó al portero González y puso el 1-1 parcial en el minuto 43, con el que se cerró la primera parte.



Recién iniciado el segundo tiempo y el DIM ya mostró la intención de hacer valer el hombre de más en la cancha. En el minuto 46 Cano se acercó y remató, pero la pelota se fue elevada.



Sin embargo, el que anotó al minuto 48 fue el Once Caldas, en una jugada espectacular y una definición sensacional de David Lemos. La pelota la enviaron desde el terreno del blanco, Medellín estaba jugado con la defensa adelantada. Lemos la adelantó varios metros y tras una corrida increíble definió con mucha clase, picando la pelota a la salida del portero, para el 2-1 parcial.



A los 72 minutos el Medellín igualó el juego con una gran definición del argentino Arregui, tras un centro de Cano. 2-2 y el partido seguía con mucha actividad en las áreas.



Finalmente, el DIM hizo valer la superioridad numérica y sobre el final del encuentro, tras un nuevo error en la salida, la pelota le quedó a Cano, quien mostró todas sus cualidades de goleador para anotar el 2-3 definitivo.



REDACCIÓN FUTBOLRED