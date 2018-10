Once Caldas derrota a Nacional y se asegura entre los ocho mejores

Los orientados por el técnico Huberth Bodhert le ganaron a 2-0 a los entrenados por Hernán Darío Herrera y llegaron a 32 puntos en la tabla de posiciones.

Luego de verse las caras en el partido de ida por la final de la Copa Colombia, Once Caldas y Nacional volvieron a citarse en el estadio Palogrande de Manizales, esta vez en la Liga, ambos revestidos de la palabra necesidad, dada la idea de alcanzar la clasificación dentro del grupo de los ocho.



Los manizaleños expusieron su nómina principal, mientras que los antioqueños rotaron su grupo, el cual en los primeros instantes dominaba al local, incluso, se acercaba por las bandas a los predios de José Fernando Cuadrado.



Se pensaba que la visita abriría el marcador, pero la sorpresa la dio Juan David Rodríguez, quien frente a Fernando Monetti vulneró la resistencia del portero, tras la asistencia de David Lemos.



Después de la anotación de Rodríguez, los caldenses se llenaron de confianza y se instalaron del lado ‘verde’, evidencia de las permanentes llegadas que pusieron en jaque a Monetti, que se salvó de recibir otra anotación, gracias a la falta de precisión de su contrincante.



El de Medellín, al igual tuvo sus posibilidades con balones rastreros centrados, los que no pudieron romper la resistencia de Cuadrado, pues se falló en la última puntada.



El ‘blanco’ motivado con la ventaja, apeló a su fútbol caracterizado por la posesión y la elaboración, contexto que le sirvió para embestir a su rival, que una vez más quedó comiéndose las uñas en un duelo personal de Ricardo Steer, al que le falló el gatillo y el posterior remate de media distancia de Juan Pablo Nieto, que se fue levemente desviado sobre el travesaño.

La etapa complementaria arrancó atropellada, a causa de las constantes infracciones en la mitad del terreno, lo que evitó tejer las mismas jugadas del primer tiempo.



Los ‘albos’ creyeron tener el compromiso dominado, se relajaron y empezaron a cometer algunos errores defensivos, que por poco les cuesta la paridad, la que no alcanzó el ‘verdolaga’ por el desacierto de Omar Duarte con la cabeza.



Pese a estar suavizado, el cafetero insistió en volver al frente de ataque, en el que obtuvo su premio el luchador Steer, que debió cambiarse dos veces de camiseta, a razón de un sangrado; el delantero, desde el suelo peleó por un balón que pudo patear con un gran esfuerzo y este en seguida tocó a Diego Braghieri y se dirigió al pórtico anidándose caprichosamente en la red.



Posterior al autogol de Braghieri, el ‘merengue’ volvió a tomar las riendas del encuentro, inclusive, perturbó a la zaga antioqueña que lucia desordenada e indecisa en los cierres, así logró abrazarse a la clasificación y aplazó el mismo objetivo del paisa que necesita ganarle en la próxima fecha a Equidad.

Síntesis

Once Caldas 2 – 0 Atlético Nacional



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (5) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (7), Juan Pablo Nieto (5) y Juan David Rodríguez (7); César Amaya (6), David Lemos (6) y Ricardo Steer (7). DT: Huberth Bodhert.



Atlético Nacional: Fernando Monetti (5), Carlos Cuesta (5), Andrés Felipe Reyes (5), Diego Braghieri (4) y Christian Mafla (5); Raúl Loaiza (5) y Andrés Perea (6); Hayen Palacios (6), Juan Pablo Ramírez (5) y Reinaldo Lenis (5); Omar Duarte (4) y. D.T.: Hernán Darío Herrera (e).



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Johan Carbonero (SC) por Ricardo Steer (25 ST), Marcelino Carreazo (SC) por César Amaya (31 ST) y Mauricio Restrepo (SC) por Juan Pablo Nieto (44 ST).



Cambios en Atlético Nacional: Yerson Candelo (6) por Juan Pablo Ramírez (1 ST), Vladimir Hernández (6) por Andrés Felipe Reyes (6 ST) y Carlos Rivas (SC) por Omar Duarte (24 ST).



Goles de Once Caldas: Juan David Rodríguez (7 PT) y Autogol de Diego Braghieri (19 ST).



Goles de Atlético Nacional: no hubo.



Detalle en Nacional: Autogol de Diego Braghieri (19 ST).



Amonestados Once Caldas: Ricardo Steer (43 PT), César Amaya (15 ST) y José Fernando Cuadrado (23 ST).



Amonestados Atlético Nacional: Reinaldo Lenis (10 PT) y Andrés Perea (5 ST).



Expulsados: no hubo



Figura: Ricardo Steer (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 12.549 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Luis Sánchez (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales