Reaccionó el Once Caldas y ganó en Envigado

Once Caldas logró su primera victoria de la Liga, al derrotar de visita a Envigado en la fecha 3 de la Liga. La única anotación del partido la consiguió Adrián Estacio en el minuto 32 del segundo tiempo.



Con este resultado Once Caldas llegó a cinco puntos, producto de dos empates y una victoria. Mientras que Envigado, que perdió su invicto, quedó con cuatro unidades, al completar un empate y un triunfo.

Si bien el primer tiempo terminó igualado 0-0 el conjunto visitante pudo haber estado fácilmente arriba en el marcador, debido al juego ofensivo que llevó al Parque Estadio, pero esto no fue posible por la atenta actuación del arquero envigadeño Santiago Londoño.



En menos de 15 minutos los dirigidos por Hubert Bodhert atacaron en cuatro ocasiones el arco envigadeño, todas con mucho peligro.



A los tres minutos fue un remate de media distancia, desde la media luna, a ras de piso, de Roberto Ovelar, un disparo muy difícil para el arquero Santiago Londoño que tuvo que rechazar la pelota al tiro de esquina.



Siete minutos después fue Juan David Rodríguez quien lo intentó con un remate potente pero que controló Londoño sin esfuerzo. Después fue Kevin Londoño, al minuto 12, con un derechazo que pasó a centímetros del ángulo izquierdo del arquero naranja.



La cuarta llegada de los manizalitas fue una salvada del defensor Santiago Jiménez, que rechazó como pudo un balonazo que iba hacia su arco. En esta jugada los de Manizales pidieron mano dentro del área, pero el árbitro Wander Mosquera dijo que la pelota había pegado primero en la rodilla del defensor.



La respuesta de Envigado en el área rival fue un remate de media distancia de Jairo Palomino, que alcanzó a controlar en dos tiempos el arquero Sergio Román.



A partir de allí el conjunto local comenzó a mostrarse más ofensivo, pero duró poco su confianza porque a los 30 del primer tiempo el arquero Londoño volvió a intervenir para salvar su pórtico, esta vez fue un cabezazo de Roberto Ovelar.



Las dos últimas aproximaciones del primer periodo fueron un tiro libre de Envigado, que se fue por encima del travesaño, y un remate sin potencia de David Gómez que controló Londoño.



En los últimos 45 minutos oficiales del segundo tiempo los de Once Caldas siguieron insistentes en el juego ofensivo, pero no con la claridad ni con la velocidad como lo hizo en la parte inicial. Aún así pudo conseguir el premio que tanto buscó.



Las tres primeras jugadas ofensivas de los caldenses terminaron por encima del travesaño, David Rodríguez (en dos ocasiones) y Kevin Londoño fueron los de la mala puntería.



Los naranjas lo intentaron con Jhoaho Hinestroza, pero su disparo al arco no tuvo la fuerza necesaria para producir peligro.



La cuarta llegada para Once Caldas fue la vencida, el que desordenó la defensa antioqueña fue Roberto Ovelar, que arrastró a más de uno por el sector izquierdo de la cancha, con agilidad envió el centro hacia el otro costado, en donde no había nadie, el que apareció con velocidad fue Adrián Estacio, que estaba fresco, pues apenas 12 minutos había ingresado al campo de juego. El delantero sólo tuvo que ponerle el guayo derecho para hacer el gol ante una portería que estaba vacía.



Envigado, con más imaginación que realidad, poco pudo crear para conseguir el empate, sólo Jhoaho pudo llegar hasta el área rival y soltar un balón que encajonó con seguridad el arquero Román. Los últimos tres minutos de juego pasaron rápido y no dieron pie para más emociones.



En la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2020, Envigado visitará a Deportes Tolima, este viernes a las 8:10 de la noche, mientras que Once Caldas recibirá el próximo lunes a Rionegro Águilas, a las 7:40 p.m.

Síntesis

Envigado F.C. 0 / Once Caldas 1



Envigado: Santiago Londoño (6); Santiago Jiménez (5), Francisco Báez (5), Santiago Noreña (5) y Santiago Ruiz (5); George Saunders (5) y Jairo Palomino (5); Jean Lucas Rivera (4), Yeison Guzmán (4) y Jhoaho Hinestroza (5); Wilmar Jordan (4).

DT: José Arastey.



Once Caldas: Sergio Román (6); David Gómez (6), Junior Bueno (6), Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (6); Sebastián Guzmán (6) y David Rodríguez (6); Kevin Londoño (6), Sebastián Hernández (6) y Marcelino Carreazo (5); Roberto Ovelar (7).

DT: Hubert Bodhert.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Jorge Aguirre por Wilmar Jordan (17 ST), Édison López por Jean Lucas Riveras (25 ST) y Yair Meneses por George Saunders (35 ST).



Cambios en Once Caldas: Pablo Rojas por Kevin Londoño (17 ST), Adrián Estacio por Marcelino Carreazo (20 ST) y Jhony Galli por Juan David Rodríguez (44 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Once Caldas: Adrián Estacio (32 ST).

Amonestados: Ruiz, Jiménez, Noreña (Envigado); Hernández (Once Caldas).

Expulsados: no hubo.

Figura: Adrián Estacio (7).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 1800 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Wander Mosquera (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado