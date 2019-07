Al fin ganó el Once Caldas: derrotó al Deportivo Pasto

Once Caldas recibió a Deportivo Pasto con la misión de ganar por primera vez en la Liga II-2019 y consiguió el objetivo al golear 3-1 al Deportivo Pasto.

El actual subcampeón del rentado colombiano, antecedido de dos empates, al igual quería alcanzar su primer triunfo del semestre y si bien pareció ser controlado por su rival, fue el primero en pronunciarse con un remate directo de Andrey Estupiñán, el cual controló en dos tiempos el portero Gerardo Amílcar Ortiz.



Luego del lance de Estupiñán, el local se hizo a la posesión de la redonda, incluso le alcanzó para acercarse con peligro sobre la puerta de Carlos Bejarano, en una jugada individual de Ménder García, quien se paseó por el área e increíblemente no concretó una pelota que se coqueteó con la raya de gol y en una traición al cortejo prefirió parar en los pies de un defensor que la despreció y la expulsó de la zona de riesgo.



El ‘volcánico’ trataba de zafarse del yugo ofensivo de los caldenses con algunos arribos a la cabaña de Ortiz, sin embargo, su esfuerzo se vio limitado y empezó a sufrir con un violento zapatazo de media distancia del ‘mariachi’ Sebastián Guzmán, que con su tonada puso a cantar a los seguidores del ‘blanco’, el primer gol del partido.



El sacrifico de los ‘albos’ era evidente, se mostraban ordenados, confeccionaban un fútbol ofensivo con el que los nariñenses se confundieron, tanto así que Bejarano derribó en sus predios a Johan Carbonero, acción castigada con una pena máxima que convirtió el laborioso Javier Reina.



El visitante, si bien lucía desorganizado, buscaba acercarse al descuento, el que consiguió en tiempo reposición el capitán Camilo Ayala, que aprovechó el rebote dado por Amilcar, tras un fuerte disparo que no pudo contener el arquero, quien trató de reaccionar, pero ya era tarde porque el balón besó el cordel.



No se había cumplido un minuto del arranque de la etapa complementaria, cuando Ménder volvió a incursionar en el área pastusa y después de evadir al guardameta se quedó sin ángulo de tiro y le entregó la responsabilidad de anotar a Kevin Londoño, que quiso ampliar la diferencia, pero el esférico le hizo un extraño, se ‘descachó’ y la zaga evacuó el apuro.



Los manizaleños empezaron a quedarse físicamente, contexto que les permitió algunas aproximaciones a la ‘fuerza tricolor’, que estuvo a punto de empatar el encuentro en una descarga de Carlos Hidalgo, que se fue ligeramente desviada.



Una acción discutida tuvo el compromiso al minuto 21 del segundo tiempo, en otra movida sancionada con penalti, por una mano, no obstante, el árbitro central se apoyó del asistente 2, se retractó e indicó que debía cobrarse un tiro de esquina, pese a algunos reclamos de los ‘blancos’.



Los cambios hechos por Alexis García y el desgate corporal le pasó factura a los cafeteros, quienes empezaron a ser dominados, circunstancia que los puso en dificultades y se notaban vacilaciones en el banco encabezado por Hubert Bodhert.



Los últimos instantes fueron desesperantes para los ‘merengues’, que esperaban afanados el final del duelo, y más con un susto que les hizo pasar el ex Once Caldas Henry Rojas con una media chalaca que acabó encajonada en los brazos de Gerardo.



Los orientados por García merecían la paridad, pero finalmente un contragolpe en la última jugada terminó con el tercer tanto del ‘blanco’, el que fructificó Marcelino Carreazo por encima de la humanidad de Bejarano, posterior a la perfecta asistencia de Reina.

Síntesis

Once Caldas 3 – 1 Deportivo Pasto



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); Carlos Mario Pájaro (6), Andrés Felipe Correa (6), Miguel Nazarit (6) y Elvis Mosquera (6); Sebastián Guzmán (7) y Juan David Rodríguez (5); Kevin Londoño (4), Javier Reina (8) y Johan Carbonero (6); Ménder García (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Deportivo Pasto: Carlos Bejarano (5), Fabián Viáfara (5), Geisson Perea (6), Eder Castañeda (6) y Henry Rojas (6); Julián Guevara (7) y Camilo Ayala (7); Víctor Giraldo (5), Nicolás Roa (5) y Andrey Estupiñán (7); Carlos Daniel Hidalgo (5). D.T.: Alexis García.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (7) por Kevin Londoño (10 ST), Diego Peralta (SC) por Andrés Felipe Correa (36 ST) y Harlin Suárez (SC) por Johan Carbonero (39 ST).



Cambios en Deportivo Pasto: Daniel Hernández (7) por Nicolás Roa (1 ST), Ray Vanegas (5) por Víctor Giraldo (11 ST) y Wilfrido de la Rosa (SC) por Carlos Daniel Hidalgo (22 ST).



Goles de Once Caldas: Sébastian Guzmán (22 PT), Javier Reina (32 PT) y Marcelino Carreazo (50 ST).



Gol de Deportivo Pasto: Camilo Ayala (46 PT).



Detalle en Once Caldas: Javier Reina marcó gol de penalti (32 PT).



Amonestados Once Caldas: Carlos Mario Pájaro (45 PT) y Andrés Felipe Correa (24 ST)



Amonestado Deportivo Pasto: Julián Guevara (16 PT).



Expulsados: No hubo.



Figura: Javier Reina (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 8.243 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Héider Castro (6).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales



En Twitter: @RAMONANDRESSAVA