Once Caldas sueña con el grupo de los ocho: derrotó 2-0 a Rionegro

Bodhert recupera la sonrisa tras la victoria de Once Caldas 2-0 contra Rionegro Águilas por la fecha 12 de la Liga. El equipo de Manizales llegó a 17 puntos y mantiene la ilusión de meterse a los cuadrangulares finales.

Los antioqueños, amenazados por el fantasma del descenso, no querían volver al fondo de la tabla, sin embargo, el reto asumido era difícil de superar, dada la intención de los caldenses de volver, o por lo menos de acercarse al grupo de los ocho.



El visitante, en el arranque quiso someter a su rival, incluso, por algunos minutos logró instalarse del lado del local, pero con el trascurrir de los minutos perdió el ímpetu y se expuso a ser atacado, evidencia del zapatazo de Darío Rodríguez, asistido por Juan Pablo Nieto, que con lo justo logró desviar Hanyer Mosquera.



Luego de ubicarse en las vecindades ‘rionegreras’, el manizaleño empezó a exponer un fútbol estructurado, aunque con falencias ofensivas, las cuales sentenciaban el opaco 0-0 del primer tiempo.



Sobre el epilogo, un error defensivo de Andrés Felipe Correa, puso en apuros a los cafeteros, cuando el ‘pecoso’ le regaló la pelota a Johan Jiménez, que se la entregó a Jáder Obrían, quien se encaminó al pórtico, no obstante, el asertivo achique de Gerardo Amílcar Ortiz, sirvió para que el portero controlara el remate del media punta, al sacar la esférica por encima del travesaño.

Justo cuando se pensaba que se terminaría con un empate, Mosquera, en momentos de reposición no pudo evitar la mano dentro del área al intento de pase de Nieto, acción sancionada con pena máxima y convertida por Darío Rodríguez, que engañó a Juan David Valencia, al poner el balón rastrero cerca del vertical izquierdo.



La etapa complementaria inició con las sustituciones de Mauricio Gómez por Jefferson Cuero y la de Miguel Murillo por Kevin Salazar, esta última sorprendió, porque Salazar era uno de los incisivos por parte del paisa.



El orden del ‘blanco’ era claro, pues se acercaba, y pese a no anotar, encendió permanentemente las alarmas en la cabaña de Valencia, que dio señales de molestias físicas.



El partido parecía estar liquidado, inclusive, el ‘albo’ se asomaba sin efectividad hasta que Ménder García concretó el segundo gol de su equipo y su primer tanto en primera, que certificó los 17 puntos del ‘merengue’ en la Liga.



Rionegro Águilas recibirá a Huila, el próximo martes, a las 6:00 p.m., en el Alberto Grisales, mientras que el Once Caldas visitará a Medellín, el jueves 4 de abril, a las a las 8:00 de la noche.

Once Caldas 2 – 0 Rionegro Águilas

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); Lewis Ochoa (6), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (5) y Edwin Velasco (6); Juan David Rodríguez (7) y Sebastián Guzmán (7), Kevin Londoño (7), Juan Pablo Nieto (8) y David Gómez (5); Darío Rodríguez (8).

D.T.: Hubert Bodhert.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia (6); Daniel Muñoz (6), Hanyer Mosquera (4), Fernei Ibargüen (5) y Carlos Ramírez (5); Francisco Rodríguez (6) y Jonathan Lopera (7), Jáder Obrían (5), Kevin Salazar (7) y Jefferson Cuero (5) y Johan Jiménez (6).

D.T.: Éver Almeida.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Ménder García (SC) por Darío Rodríguez (21 ST), Javier Reina (SC) por Juan Pablo Nieto (35 ST) y Harlin Suárez (SC) por David Gómez (41 ST).



Cambios en Rionegro Águilas: Mauricio Gómez (5) por Jefferson Cuero (1 ST), Miguel Murillo (5) por Kevin Salazar (1 ST) y Juan Otálvaro (4) por Johan Jiménez (13 ST).



Goles de Once Caldas: Darío Rodríguez (50 PT) y Ménder García (49 ST).



Goles de Rionegro Águilas: No hubo.



Detalle en el Once Caldas: Darío Rodríguez hizo gol de pena máxima (50 PT).



Amonestados Once Caldas: Kevin Londoño (13 PT), Edwin Velasco (36 PT) y Ménder García (45 ST).



Amonestados Rionegro Águilas: Miguel Murillo (19 ST) y Juan Otálvaro (25 ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Darío Rodríguez (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 7.347 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jhon Ospina Londoño (5).









RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA