Once Caldas no ha ganado en los dos partidos que ha disputado en la Liga BetPlay 2023-II. El equipo de Manizales empató frente a Atlético Nacional y, en la noche del pasado viernes, fue superado por el Deportes Tolima en condición de visitante.

“Estaba alterado. No estoy conforme con lo que sucedió en el terreno de juego, porque independientemente de lo que hizo el rival, a los cinco minutos ya íbamos dos a cero. Errores nuestros y virtudes de la gente que aprovechó nuestros errores. No me gustó el resultado ni el trámite del partido. Asumo la responsabilidad. Creí que el equipo tenía el mismo temperamento para jugar de visita, pero no fue así. Tenía mas molestia conmigo que con los jugadores”, dijo Pedro Sarmiento en rueda de prensa tras el partido en el Manuel Murillo Toro.



La crisis de resultados parece ser un reflejo de lo que vive la institución de puertas para adentro. Once caldas está complicado con el descenso y cuenta con un plantel sin muchas variantes para revertir su andar en Liga.



Unas horas después de la derrota 3-1, Sarmiento habló con 'Caracol Radio' y dejó claro que necesita más tiempo de trabajo para fortalecer la parte física y mental de sus dirigidos de cara a las próximas fechas. De la misma manera, indicó que llegó a un club con un panorama complicado.

'Si me toca irme al descenso, me iré'

Facebook Twitter Linkedin

Once Caldas vs. Alianza Petrolera Foto: Dimayor

Cambios contra el Deportes Tolima: “El tiempo nos tiene quedar la razón. Yo vengo a aportar trabajo y transparencia, trajimos jugadores que nos pueden dar la mano, creo que son necesidades y queremos utilizar muchas cosas. El trabajo no lo voy a aflojar, y tengo que demostrarlo a diario, me trajeron a una situación compleja. De la mano del trabajo, el buen ambiente y la credibilidad, queremos construir algo aquí, esto no es de blah blah blah. En el partido, hicimos algo que no acostumbramos, hicimos casi 4-5 cambios a ver si encontramos la respuesta. Si yo hago cuatro cambios no fue lo ideal, no fue lo que hicimos durante la semana”.



Actitud y trabajo: “Eso por ahí hace que la gente dude de lo que tiene y lo que es capaz, quisimos demostrar que es una forma de aprender. Es el segundo partido apenas y hay gente acostumbrada a pensar negativamente, a veces con rabia y mala intención, pero va a costar un poquito porque no vamos a aflojar, vinimos acá a trabajar. Esto es de tiempo de trabajo y acá piensan en el tema del descenso, que yo pocas veces lo toco, pero no me quiero ocupar de eso. Hay que pensar en una forma diferente y construir un grupo con actitud positiva”.



Tiempo de trabajo: “Nosotros tenemos escasos dos meses y tenemos un grupo de divisiones menores, hemos trabajado con cuatro o tres de divisiones menores, es un grupo de jugadores jóvenes. Si no quieren entender eso, yo no soy capaz de convencerlos o hacer cambiar el pensamiento a la gente. No conozco un equipo que gane de local y de visita de manera permanente”.



Tiempo para ver los resultados: “No tiene sentido que yo vaya a poner un tiempo límite, el trabajo nos dará la constancia de eso. Millonarios, cuando llevó a Gamero lo quería echar a los seis meses. Si esa actitud sigue de la parte de la gente que duda, el tiempo nos tiene que dar la respuesta”.



Pretemporada: “Nosotros no tuvimos el tiempo necesario para la pretemporada. Fueron dos partidos con Cali y dos con Pereira y nos quedaron faltando muchas cosas para aprender, que los jugadores aprendan muchas cosas. Esto es de paciencia, la muestra del partido con Nacional fue de actitud y lucha. No es porque se perdió, lo que se hizo no sirve o es malo”.



Mentalidad del equipo: “Vamos a ver cómo mantenemos la parte mental del grupo, la parte física se ha manejado bien. El hecho de perder no quiere decir que no se hayan hecho cosas buenas”.



Descenso: “Es un tema mental, un tema mío. Si la gente quiere pensar de otra manera, que lo piensen, pero la realidad es esa. Quedan 18 partidos para aceptar la palabra del descenso, yo no quiero pensar en eso. La tranquilidad de la gente es que ganemos. Tienen derecho a pedir resultados y yo tengo derecho a trabajar”.



Inmediatez en resultados: “Me están cobrado cosas que no son, quieren que yo cure un equipo que viene con 5 años de dificultades. Yo llegué con un grupo formado, este es el equipo que hemos podido trabajar, los que se fueron y los que llegaron y los pelados de divisiones menores. Si me quieren cobrar, cóbrenme. Yo no tengo miedo y tengo ganas de trabajar. Si me toca irme al descenso algún día me iré, pero no pienso en eso de momento”.



Cómo es la situación del equipo: “Aquí se habla del descenso, pero a mí me tocó el tema del descenso, yo no recibí el equipo de primero y lo llevé a esa zona, yo tengo es que cambiar la mentalidad y me la vienen a cobrar a mí ahorita. He trabajado con el grupo mío cuatro meses. Si me van a cobrar una factura que no es mía, no papá”.



Convencer al hincha: “Yo no voy a convencer a nadie a través de la radio, yo tengo que convencer al grupo a través de trabajo. Parece que me quisieran ver derrotado y a mí no me van a derrotar con imaginarios, si me derrotan es con hechos reales”.



Confianza en él: “Yo creo que sí, ellos tenían muy claro el tema de la situación del equipo, yo no llegué con el equipo primero, llegué con un equipo en situaciones complejas, ellos confiaron en nosotros para que sacaremos esto adelante, por un partido no creo que dejen de confiar. El que no puede desconfiar del trabajo soy yo, yo confío que con el trabajo vamos a sacar esto adelante. Yo pido ayuda de la gente que maneja los medios porque sé la fuerza de los medios, parece que me quisiera perjudicar, me perjudican de otra manera, yo me voy algún día y pasa lo que tenga que pasar, quiero que se unan y que sean capaces de mantener la fuerza. Hay unos que le meten el dedo en la llaga a uno y por eso yo me caliento. Yo vengo a tratar de trabajar y hacer mi trabajo trasparente y mucha gente se da gusto cuando se encuentran con uno de esta manera”.

Escuchen lo que dijo Sarmiento en @VBarCaracol @JFCadavid. Con una dirigencia seria, Pedro Sarmiento ya debía haber sido despedido, pero con este burro que tenemos como presidente no va a pasar nadapic.twitter.com/v07leBXLZb — Once Caldas De Colombia (@OnceCaldas_Co) July 22, 2023

Más noticias

FUTBOLRED