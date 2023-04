El equipo Once Caldas confirmó este lunes que los tres hombres capturados por la Policía Metropolitana de Manizales en la noche del domingo, por el supuesto delito de extorsión, son jugadores pertenecientes a la institución.



Así lo informó el equipo manizaleño a través de un comunicado.



Once Caldas se pronuncia

Jugadores del Once Caldas, en captura. Foto: Policía de Manizales

"La Policía Nacional hizo captura de tres jugadores juveniles pertenecientes a las divisiones inferiores de nuestro club por la presunta comisión de un hecho delictivo", se lee en la misiva emitida por Once Caldas.



"El Club es respetuoso de la ley y de los derechos de los juveniles como personas presuntamente incursas en un delito, motivo por el cual acataremos y estaremos atentos a las decisiones de la Administración de Justicia con la que colaboraremos en lo que sea necesario" (sic), prosigue el texto.



"El equipo no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores o funcionarios realicen en su tiempo libre", insiste el club.



En el comunicado, compartido a través de canales digitales, se enfatiza en el rechazo del equipo a cualquier acto indebido o ilegal.



De momento, el club no anunció ninguna acción ni reveló la identidad de los jugadores señalados.



