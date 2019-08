Once Caldas no despega: empató sin goles contra Alianza

El juego que daba inicio a la quinta fecha de la Liga careció de profundidad, fue pálido y las delanteras lucieron un mal momento en el Palogrande.

El partido que daba apertura a la quinta fecha de la Liga II-2019, entre el Once Caldas y Alianza Petrolera registraba diferentes necesidades para ambos conjuntos: El de Manizales buscaba su segundo triunfo del campeonato y seguir en franco ascenso y el de Barrancabermeja, en zona de descenso pensaba mantenerse invicto luego de haber sumado dos victorias y un empate en las últimas tres fechas, resultados positivos, dada la lucha que sostiene por no volver a la B.

Los primeros minutos fueron algo enredados, pues ambos equipos no lograban acomodarse en el terreno y parecía que iban a tardar en darle idea a la propuesta futbolística porque se presentaban faltas permanentes, se recurría a pelotazos infructíferos y los puntos defensivos lucían seguros, único trabajo por destacar en el primer cuarto de tiempo.



Jhon Vásquez, pese a las circunstancias del encuentro trató de darle un tinte distinto con un remate directo al pórtico de Gerardo Amílcar Ortiz, que voló hacia el balón y para su fortuna iba desviado.



Tras la advertencia de Vásquez, el local se sacudió y empezó a proponer desde atrás, evidencia de sus intentos de aproximación, los cuales no surgieron efecto gracias al control del visitante, que pegó la pelota al suelo, puso un cerrojo defensivo iniciado en la mitad de la cancha y cuando su contrincante le daba el esférico, lo distribuía en sus frentes, aunque sin generar peligro, puesto que esperaba una fisura de los manizaleños, quienes se diezmaron en su propuesta.



Y los ‘aurinegros’ encontraron la grieta en el central Diego Peralta a quien lo sobró un centro de Yhormar Hurtado, el cual cabeceó José Érik Correa, que estuvo a punto de celebrar, pero no contaba con la exigencia de Ortiz, que se estiró y con lo justo desvió el frentazo.



La etapa complementaria iba a continuar con la misma historia, no obstante, el ‘refinero’ se acordó del fantasma de la segunda división y empezó a ejercer presión alta, sin embargo la debilidad de sus delanteros y la excelente actuación del portero Amílcar evitaron la anotación de la visita.



Los ‘blancos’ volvieron a reaccionar al adueñarse nuevamente de la redonda, a pesar de tener algo de control sufrieron de la misma enfermedad de los atacantes adversarios al no ser capaces de concretar frente al marco rival, contexto que los obligó a adelantar sus líneas.



El ‘albo’ insistió al poner el pie en el acelerador sobre el final del encuentro, incluso intentaron alzarse con la victoria en la última jugada del compromiso, a través de un tiro libre que finalmente evacuó la zaga, acción suficiente para dividir los honores sin goles.

Síntesis

Once Caldas 0 – 0 Alianza Petrolera



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (7); Carlos Mario Pájaro (6), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (6); Juan David Rodríguez (6), Sebastián Guzmán (6) y Harlin Suárez (5); Kevin Londoño (4), Johan Carbonero (5) y Ménder García (4). D.T.: Hubert Bodhert.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (7), Jéisson Palacios (7) y Farid Díaz (7); Juan David Ríos (7) y Freddy Flórez (7); Jhon Vásquez (6), Luciano Guaycochea (5) y Cléider Álzate (7); y José Érik Correa (5). D.T.: César Torres.



Partido: aburrido.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (4) por Johan Carbonero (10 ST), David Lemos (5) por Harlin Suárez (18 ST) y Edis Ibargüen (SC) por Ménder García (33 ST).



Cambios en Alianza Petrolera: Juan Mancilla (5) por Luciano Guaycochea (11 ST), Wilson Cuero (5) por José Érik Correa (15 ST) y César Arias (SC) por Jhon Vásquez (36 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados Once Caldas: Juan David Rodríguez (4 PT), Harlin Suárez (32 PT) y Carlos Mario Pájaro (25 ST).



Amonestados Alianza Petrolera: Luciano Ospina (28 PT), Farid Díaz (38 PT), Cléider Álzate (41 ST) y Yhormar Hurtado (47 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Gerardo Amílcar Ortiz (7).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 7.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Keiner Jiménez Salas (8).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA