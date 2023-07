Ómar Ramírez hizo historia al convertirse en el primer técnico extranjero en salir campeón de la Liga Femenina en Colombia. Además, les dio a las Leonas su tercera corona, para convertirse, en solitario, en el equipo con más títulos.

No es un mal balance para un técnico que, como él mismo lo dice, llegó al fútbol femenino de casualidad y que incluso, ni siquiera tenía en sus planes ser entrenador.

“Tenía nociones de ser entrenador, pero tenia ilusion de ser jugador profesional. No se me dio. Dirigió a los 20, 21 años una Copa Libertadores, ahora llego a una final. Hoy soy un enamorado del fútbol femenino”, declaró Ramírez a Win Sports.

Omar Ramírez y Santa Fe Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO y Win Sports

Ramírez cree que lo que se vio en la final, con dos estadios con mucho entusiasmo y mucho público, es una ganancia. “Hoy gana el fútbol femenino, ver un estadio lleno acá y allá. Hay que destacar a los equipos que participaron, ver este espectáculo, tanto periodista… Es una alegría”, dijo.

El agradecimiento del DT a Eduardo Méndez

Ramírez le agradeció a Eduardo Méndez, quien lo trajo a Colombia en 2018 para dirigir al Unión Magdalena, un reto enorme para ese momento de su carrera.



“Cuando yo llego al Unión Magdalena estaba muerto del susto: tenía 24, 25 años. Eduardo Méndez creyó en mi trabajo, siempre estuvo pendiente de mí, también cuando estuve en el Junior, que me ayudó a llegar allá. Ahora me trae a Santa Fe y acá están los frutos”, insistió.



Ramírez no dejó por fuera de los agradecimientos a la hinchada y, por supuesto, a las jugadoras. “Para la hinchada, un título muy importante, este resultado nos termina dejando el titulo. De las chicas, qué te puedo decir: acaban de hacer una hazaña, estadio lleno, contra el mejor proceso en cuanto a plantilla y tiempo, con la gente en contra. Un equipo nunca había quedado campeón de visitante y es la primera vez que se logra”, recordó.



