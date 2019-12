La millonaria suma que recibió Omar Pérez en Santa Fe

Omar Pérez ha sido uno de los jugadores más importantes de Santa Fe en la última década. Su aporte fue fundamental para la consecución de los últimos títulos cardenales y es uno de los jugadores más queridos por los hinchas. El volante argentino fue noticia este jueves al conocerse la millonarios suma de dinero que recibió de parte del club cardenal.

Según informaciones de prensa, Santa Fe le pagó al jugador una suma cercana a los 1.800 millones de pesos por concepto de premios y bonificaciones.



Hace unas semanas, el presidente cardenal, Eduardo Méndez, había manifestado que el futbolista recibió un dinero importante, pero no reveló la cifra.



El TIEMPO estableció con fuentes del club que la cifra se le pagó por bonificaciones y retroactivos que se le debían por los premios que obtuvo por los títulos ganados en el equipo. Según la fuente, Omar tenía cláusulas en su contrato por estos conceptos.



“Tenia cláusula de primas por logros, Santa Fe no había tenido los recursos y la deuda se fue acumulando, cuando salió se le pagó todo eso. Era una deuda legal más unos premios. Eso no es de ahora y no es ninguna indemnización”, dijo la fuente.



Este dinero se le habría cancelado al volante cuando se fue a Patriotas, aún en la presidencia de César Pastrana.



Omar estuvo en el equipo entre 2009 y 2017, fue a Patriotas y regresó, pero sufrió una lesión.



El jugador termina su contrato el 31 de diciembre y aún se está evaluando si tendrá partido de despedida.



