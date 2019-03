'Omar Pérez no será operado', confirma el médico de Santa Fe

La actualidad de Independiente Santa Fe no es la mejor, tras los malos resultados obetenidos en la Liga (no ha ganado en las primeras 11 fechas), se le suma la lesión de ligamento de Omar Pérez. El médico del club bogotano, Rafael Montaña, asegura que el volante no será operado.

En diálogo con Caracol Radio, el médico aseguró:”Con Ómar definimos, por ahora, no hacer ningún procedimiento quirúrgico. Estamos realizándole un proceso de rehabilitación y un manejo conservador en él. La idea es irlo evaluando conforme avanza la rehabilitación. Que vuelva a jugar, hay una pequeña luz. La evolución y los días nos dirán cómo seguir en el proceso".

El club bogotano aseguró que en la práctica jueves 7 de marzo, en el partido que Santa Fe jugó contra la Selección Colombia Sub-20, Omar Pérez sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha: “El manejo conservador es que no habrá intervención quirúrgica sino que todo estará enfocado en la fisioterapia para mejorar la parte funcional de la rodilla, su estabilidad y propiocepción. Además de fortalecer el músculo. En un deportista de alto rendimiento habría que operar pero hay que ver el entorno de Ómar: Su edad, los antecedentes de su rodilla y el proceso de la rehabilitación. La rodilla tiene un proceso degenerativo por una secuela de un antecedente quirúrgico del pasado, de poder hacer el procedimiento, se puede, pero la idea es evitar posibles complicaciones", comentó el médico de Santa Fe.

El argentino, quien tiene 37 años, volvió al cuadro rojo de Bogotá luego de su paso por Patriotas, de Boyacá, y ya había disputado varios partidos: “Lo primordial es pensar en la funcionalidad de su rodilla a futuro. El proceso durará entre tres y cuatro meses. Después se le harán las evaluaciones respectivas y si todo va bien ya podrá iniciar trabajo de campo, actividades progresivas y ahí se determinará para qué estará su rodilla".



Finalmente el médico Rafael Montaña aseguró, “Si le va bien en la recuperación, Ómar podría volver en cuatro meses. Si no está listo, en ese momento evaluaremos las opciones y ahí se tomará la decisión. Existe la posibilidad de que pueda retirarse".





