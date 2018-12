'Espero retirarme con un título': Omar Pérez

Este viernes el volante argentino fue presentado oficialmente en Independiente Santa Fe. El referente cardenal regresa al club de sus amores para enfrentar la segunda etapa con el equipo bogotano, tras estar desde el año 2009 hasta el 2017.

"Yo vengo a aportar lo que sé y lo que más quiero es poder retirarme con un título. Todos me conocen y saben que brindaré alma y corazón por esta camiseta." - Omar Pérez #MePongoLa10 — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 14 de diciembre de 2018

El volante argentino aseguró en el evento de su presentación: "Vengo a entregar todo lo que me queda en el fútbol, dejaré alma y vida en cada partido. Espero retirarme con un título".



El referente del club bogotano también agregó, "Volver a encontrarme con amigos, la gente del club, quiero que empiece ya, la ansiedad me está matando. La Copa Suramericana ha sido lo máximo para el club, nos llevó a otro continente donde también logramos levantar una copa allá".



Finalmente el 10 dijo: "A mi me gustaba mucho el equipo de Basílico en 2009, también el equipo de Gustavo en 2014, el de Arturo Boyacá en 2011, esos equipos jugaban muy bien y nosotros nos adaptabamos a cada entrenador."



Omar Pérez, de 37 años, jugó esta temporada en Patriotas, luego de su salida del club cardenal, en medio de desencuentros, bajo el mando técnico de Gregorio Pérez, a finales del año 2017. El volante firmó contrato por un año.







