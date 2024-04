'Nunca en mi carrera como técnico he maltratado a nadie': De la Pava habla de grave acusación

Mucha polémica se ha generado entorno al Deportivo Cali tras las palabras del colombo venezolano Nicola Profeta, quien habló de su salida del club y de algunas diferencias con el técnico Jaime de la Pava.

El futbolista de 18 años de edad y que hoy milita en el Santos de Brasil, habló hace unos días con el canal de Zona Libre de Humo sobre la relación que tenía con el entrenador de 56 años de edad.

Jaime de la Pava. Foto:Óscar Berrocal | Agencia KRONOS Compartir

Profeta acusó algunos inconvenientes con el experimentado DT y otros de tema económico con el club, que lo empujaron a salir del Deportivo Cali rumbo a Brasil.

Sobre las palabras del exjugador del Deportivo Cali, el profesor Jaime de la Pava habló con EL TIEMPO para aclarar el tema que hizo eco en varios medios de comunicación del país sobre un supuesto maltrato hacia Profeta u otros jugadores del club, y dejó muy claro que en la declaración el futbolista nunca dice la palabra maltrato.

¿Qué responde a las declaraciones de Profeta y sobre los rumores de un supuesto maltrato?

Es un tema que hay que cogerlo con mucha prudencia por el proceso que yo he llevado con nuestros abogados pendientes del tema.

Jaime de la Pava. Foto:Dimayor Compartir

Diría que dentro de la entrevista a Nicola Profeta y que generó todo esto, nunca habla de la palabra maltrato, habla sobre algunas diferencia que lógicamente existen con él.

¿Cuál fue el inconveniente con el jugador?

Al inicio de este año (3 de enero) cuando empezamos la temporada, él no llegó, lo hizo dos o tres días después por un tema que él se encontraba en Venezuela y al ser menor de edad tuvo un inconveniente para la salida del país…

Todo eso se puede prevenir y lógicamente que se puede planificar con un buen tiempo para que pase y pudiera estar el 3 a primera hora y más siendo un chico tan joven, con esa gran oportunidad en su vida, seguramente cualquiera en cualquier profesión lo haría, eso fue lo que yo le manifesté a él delante de los profesores, que siempre dialogo con un jugador tengo mi testigo, algo que le aprendí al doctor Bilardo.

Él involucra a otros compañeros (Villarreal), creo que sí es error de él porque hay compañeros de él que han manifestado su agradecimiento, uno de ellos es Alejandro Rodríguez, quien me lo dijo personalmente en el camerino cuando les dije que me iba y después lo dijo en una entrevista pública hace poco.

Jaime de la Pava, se va como técnico del Cali. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO Compartir

Al final lo más importante es que este tema se aclare, nunca en mi carrera como entrenador he maltratado a nadie, creo que es una palabra bastante compleja y delicada, que tiene muchos componentes para tomar algunas acciones y en eso, profesionalmente, he sido muy respetuoso y más con el jugador joven que en toda mi carrera he trabajado con jóvenes.

¿Qué tan cierto es que usted castigaba a algunos jugadores jóvenes y a otros con más experiencia no?

No tuve ningún inconveniente con los jóvenes en líneas generales, creo que los jóvenes que tuve cerca nunca me llevaron a tomar algunas decisiones frente a alguna situación de disciplina sobre un caso en específico y con los grandes tampoco.

Al final, dentro de los jugadores grandes, tanto el año pasado como este, han sido jugadores que han respondido de la mejor manera profesionalmente a su cargo a sus obligaciones y responsabilidad… En estos ocho meses nunca tuvimos algún inconveniente en ese sentido.

Cali perdió en casa contra Águilas Doradas. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO Compartir

Algún jugador si tuvo algún inconveniente se acercó a dialogar o a pedir alguna situación que necesitaba, pero siempre con el diálogo respectivo para organizar las cosas, pero nunca hubo necesidad de tomar decisiones delicadas o importante en ese sentido

¿Se tomó personal la llegada tarde de Profeta al club?

Para nada… Ese ha sido el actuar con los jóvenes que siempre he dirigido cuando pasan ese tipo de situaciones y creo que ahí nosotros no estamos generando ningún irrespeto ni lo estamos maltratando, simplemente lo invité a que siguiera entrenando en la reserva, era lo lógico, y dentro de esas decisiones que he tomado toda mi vida respecto a ese tipo de situaciones han sido normales... Si tú dejas pasar ese tipo de cosas con uno, el otro mañana también te llega tarde y después el otro, en ese orden de ideas he sido una persona que siempre aplica eso, pero con respeto

Lo más importante es que el jugador entienda que también va a tener la oportunidad de nuevo la oportunidad de estar con el equipo profesional porque uno no puede negarle la posibilidad a un chico con buena proyección y uno no se puede negar la oportunidad de tener en el equipo a un jugador de proyección y con buenas condiciones

En el Estadio El Campín se juega el partido entre Millonarios vs Deportivo Cali por la Liga Betplay. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

¿Tuvo conflicto con algún jugador?

Nunca tuve problemas con un jugador… De pronto diferencias por algunas cosas de un concepto o que me preguntaran por qué no era titular o salía del partido, pero siempre uno argumenta y esas son situaciones normales de todos los equipos

¿Qué siente que le hizo falta hacer en su paso por Deportivo Cali?

Hubiera querido que muchas cosas fueran mejor, que el equipo no tenga la afugia del descenso, es una angustia que se está viviendo y se está arrastrando desde el 2022 por el puntaje que se logró…

Este año, enderezando el tema de lo que se está viendo, hay que hacer un 2024 de la mejor manera para que el otro año el equipo empiece a flotar un poco mejor en ese sentido. Ojalá el tema económico también se estabilice, es un tema que no es fácil de manejar en el entorno del club, pero que se está haciendo un esfuerzo importante para solucionar eso

Hay que proyectar los chicos como lo hicimos nosotros, casos como Córdoba, Cabezas, Rodríguez o Acosta, que le están dando un aporte importante al equipo y que ojalá mañana le den réditos deportivos y económicos a la institución

Deportivo Cali Foto:Captura de pantalla de Win Compartir

¿Cómo se encuentra tras su salida del Deportivo Cali?

Estoy haciendo lo que dejé de hacer por estar 24 horas y 7 días con una responsabilidad como estas… Le he dedicado tiempo a los hijos y a descansar un poco, también observamos fútbol y esperando qué pueda venir que sea lo mejor para todos

HAROLD YEPES

X: 20_hart

Redactor de EL TIEMPO