El segundo año en la A ha sido un infierno para el América de Cali

En el primer año del América en la primera división, el problema era jugar contra la tabla del descenso y el sistema de nuestro campeonato, que les pone un lastre a los que ascienden. A pesar de jugar contra la presión, el equipo terminó metiéndose dos veces en las fases finales de la Liga. Pero el 2018 ha sido un año calamitoso.

A corto plazo, el descenso no es un riesgo, pero el ambiente es una caldera, literalmente. La víctima de turno fue Pedro Felicio Santos, el desconocido estratega portugués que terminó afuera de la dirección técnica tras la derrota 0-2 frente a Nacional, con la campaña con peor rendimiento de las cuatro que lleva el América desde que volvió de la B.

Ido el técnico, y aún sin reemplazo para el portugués, todas las críticas le caen ahora al máximo accionista del club, Tulio Gómez, a quien acusan de armar un equipo de bajo costo. Gómez lo niega. “En estos dos años hemos invertido unos 30.000 millones de pesos”, le dijo a EL TIEMPO.



En el primer semestre, en el que América terminó en la casilla 17, la nómina mensual estaba por el orden de los 2.500 millones de pesos, la tercera más cara de la Liga, solo por debajo de las de Nacional y Junior, que se armaron para pelear título y luchar por avanzar en la Copa Libertadores.



También se movió la nómina, y mucho: en enero llegaron a entrenar en Cascajal once jugadores nuevos: Avimiled Rivas, Carmelo Valencia, Cristian Dájome, Danilo Arboleda, Elkin Blanco, Félix Micolta, Hárrinson Canchimbo, Jéfferson Cuero, Kevin Ramírez, Pablo Armero y Yámilson Rivera. Ninguno tuvo un rendimiento destacado y, de hecho, a mitad de año se fueron Blanco, Canchimbo y Ramírez, sin marcar ninguna diferencia. También dejó su cargo, después de apenas diez partidos, el técnico Jorge ‘Polilla’ da Silva. Mucha inversión, pero mal hecha...

Los hinchas han demostrado su frustración no ingresando al estadio. Foto: Juan Pablo Rueda/ ETCE

A esas malas decisiones a la hora de contratar se sumaron problemas internos. Iván Vélez, quien había sido campeón con el América en 2008 y llegó después a ayudar al club a regresar a la A, se fue a mitad de año. En declaraciones a ESPN, dijo que Gómez lo había llamado “mercenario”. El accionista y expresidente rojo le respondió y lo acusó de haber parado el equipo. “Habíamos arreglado unos premios, y ellos querían cambiar las condiciones sobre el camino”, dijo.



La apuesta del América, entonces, era un proceso a largo plazo. El portugués Santos, quien había llegado como interino, fue ratificado. La nómina es hoy más barata, 1.500 millones de pesos al mes, pero esa disminución, según Gómez, se debe, en buena parte, a la salida de dos personas con contratos altos, Cristian Martínez Borja y el Polilla.



Los rojos volvieron a sacudir el mercado: siete caras nuevas (Fernando Aristeguieta, Héctor Quiñones, Jhonatan Pérez, Joseph Cox, Larry Vásquez, Neto Volpi y Pedro Franco) y dos retornos (Brayan Angulo y Yesus Cabrera).



El desorden fue enorme, dentro de la cancha y también fuera de ella: en una nómina con un límite de 25 profesionales, el América perdió el cupo de Félix Micolta, a quien le cancelaron el contrato y lo devolvieron al Puebla después de haber jugado la primera fecha. Y en la cancha, ni se diga. Gómez habló de errores técnicos y errores individuales. “No me salió el experimento. América no aguanta procesos a largo plazo. Acá, la gente exige resultados inmediatos. Pero no hay que evadir las responsabilidades: el error fue mío”, declaró Gómez a EL TIEMPO. El América da otro timonazo. A ver si le alcanza para evitar otra catástrofe.

Este miércoles, comité para escoger DT

No obstante la gran cantidad de nombres que circulan en medios y redes sociales, aún no hay nada claro sobre el reemplazo de Pedro Felicio Santos. “Ni siquiera yo sé quién va a ser el técnico del América. Eso solo lo sabe Dios”, dijo Tulio Gómez, el máximo accionista. Mañana, en una reunión del comité deportivo, en el que estarán el presidente, Ricardo ‘Gato’ Pérez, y el director deportivo, Hárold Lozano, se escogerá al nuevo técnico.

“Me llamaron este lunes, y quedamos en volver a hablar; no he hablado de nada más, solo de volver a hablar, fue lo único. No hubo ningún ofrecimiento económico en lo que hablamos, ni de parte de ellos ni de parte mía, solo quedamos en volver a hablar”, le dijo Mendoza a Futbolred.



Alexis Mendoza reconoció contactos con el América. Gómez descartó el nombre del argentino Diego Cagna, a quien versiones de prensa daban como un fuerte candidato. “Han ofrecido técnicos por montones. Lo de Cagna no es real. No importa de dónde sea, pero queremos un técnico de corte ofensivo. Por lo pronto, Jersson González quedará como DT encargado para el partido del sábado, frente a Millonarios.

Aún no hay riesgo de descenso

de la fase todos contra todos para evitar el descenso, esta vez el América, por ahora, respira tranquilo en la tabla del promedio. Sin contar el partido de anoche entre Pasto y Leones, le llevaba 30 puntos a este último y 22 al Boyacá Chicó. Si la Dimayor no cambia el sistema de descenso, el año entrante América no comenzará tan cómodo. Si Leones no desciende, estaría hoy 26 puntos por debajo de los rojos. Y a Chicó le llevaría 18. Pero si los dos se van, el panorama cambia: el último sería Rionegro Águilas y solo le llevaría 15 puntos. Tiene que empezar ya a sumar puntos para alejarse.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc