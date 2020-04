Nuevo boicot a asamblea virtual de Dimayor, este sábado

Mientras los clubes del fútbol colombiano buscan una solución a la crisis económica que generó el hecho de hacer obligado a parar el campeonato por causa de la pandemia de covid-19, el descontento con la gestión del presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, sigue latente.

Ya el pasado 29 de noviembre no se pudo realizar con normalidad la asamblea de clubes de la entidad, porque 13 clubes decidieron no asistir a la reunión. Y ahora, una nueva reunión, citada para este sábado por Juan Fernando Mejía, expresidente y miembro del comité ejecutivo del Deportivo Cali, y Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, tampoco tendrá asistencia completa.



En una carta dirigida a Mejía, firmada por los dirigentes de diez clubes (Cortuluá, Llaneros, Huila, Rionegro Águilas, Jaguares, Patriotas, Cúcuta Deportivo, Santa Fe, Tigres y Equidad) y con la aprobación de otros tres (Envigado, Orsomarso y Fortaleza), se anunció que estos equipos no harán parte de la asamblea virtual.



Los tres dirigentes que no firmaron la misiva se conectarán a la reunión virtual, pero no harán parte de ella, solamente entregarán el documento.



“El sinnúmero de desaciertos de la administración nos ha llevado a una crisis sin precedentes y de contera a una falta de gobernabilidad que en nuestro sentir obliga a un cambio de rumbo en los destinos de nuestra organización”, dice la carta. Es decir, los clubes piden la cabeza de Vélez.



“(La invitación) contenía una agenda establecida a la que propusimos la inclusión de unos temas de vital importancia que fueron rechazados por considerarlos inoportunos, razón por la cual agradecemos su invitación, pero por ahora ante la imposibilidad de tratar asuntos que sin lugar a dudas resultan esenciales y necesarios declinamos su generoso llamado”, dice la carta.

El sinnúmero de desaciertos de la administración nos ha llevado a una crisis sin precedentes y de contera a una falta de gobernabilidad FACEBOOK

TWITTER

"Las diferencias que nos separan con un importante grupo de colegas, diferencias que han llevado a que por primera vez en 70 años de existencia de la Dimayor por falta de quorum no se realice una asamblea, pues bien, hoy son dos las que no se han podido realizar, lo que denota una falta de gobernabilidad evidente que hace necesario y urgente un cambio", agrega la carta.



Entre los puntos que estos clubes pedían incluir en la agenda estaban la propuesta del presidente de Patriotas, César Guzmán, de solicitar un préstamo a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Dimayor de 22 mil millones de pesos, que, según la carta, ya había sido avalada por cerca de 30 presidentes de clubes, para el cumplimiento de obligaciones laborales y con el respaldo de los dineros de derechos de televisión.



En la carta, además, se reiteró el descontento con la gestión de Vélez, en especial en temas como la venta de los derechos de televisión internacional, la entrega del contrato de la implementación del VAR a la firma Mediapro, ahora involucrada en una investigación por corrupción en Estados Unidos, la violación de los estatutos de la Dimayor al “realizar negocios y entregar recursos del fondo social sin autorización de la asamblea” y la pobre gestión en lo relacionado con la Liga Femenina, así como la mala comunicación con el Gobierno Nacional y la prensa.



DEPORTES