La administración distrital de Bogotá ha dispuesto nuevas normativas y operativas en los escenarios de fútbol de la ciudad. Esto, luego de una reunión con diferentes entidades en El Campín.

En Bogotá se implementarán nuevas medidas a partir del partido de este domingo, Millonarios vs. Santa Fe, para individualizar a los violentos que causen actos vandálicos al interior y por fuera de los estadios.



Se dispondrá de inspector de Policía en cada juego programado que sancionará administrativamente y en tiempo real este tipo de conflictos.



Este funcionario estará acompañado por líderes de las barras, Personería y Veeduría Distrital como el equipo de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno.

Aplicación de la Ley 1445 de 2011



Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe enfrentó a Bucaramanga en El Campín. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Se dará aplicación a las disposiciones establecidas en la ley 1445 de 2011, la cual establece como sanciones:



- Imposición de multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes



- Prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre seis (6) meses a tres (3) años, para la persona que, dentro de un espectáculo deportivo, estadio, cancha o tribuna, cometa cualquiera de las siguientes conductas:



1. Pretenda ingresar, o esté en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma de fuego, arma blanca, o cualquier tipo de estupefacientes.



2. Promueva o cause violencia contra miembros de la fuerza pública.



3. Invada el terreno de juego.



4. No atienda las recomendaciones de los cuerpos de logística en lo que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no autorizados para el público.



5. Incite o cometa acto de agresión física o verbal sobre otra persona, así como daños a la infraestructura deportiva pública.



Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 359 del Cogido Penal, el cual tipifica el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, teniendo como pena, prisión de uno (1) a cinco (5) años, para la persona que, dentro de un espectáculo deportivo, emplee, envíe, o lance contra persona, edificio o medio de transporte, sustancia u objeto peligroso.

DEPORTES

*Con información de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Más noticias