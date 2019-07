Fuad Char se volvió a despachar contra el canal Premium

Fuad Char, máximo accionista del Junior y opositor a la idea del canal Premium del fútbol colombiano tal como hoy lo está planteando la Dimayor, volvió a mostrar su inconformismo con el tema.

"Hoy, los cables le cobran 2.000 pesos a un usuario y están hablando que el Premium va a costar 30.000. Yo no creo que la situación del país esté para cobrar por los derechos de televisión 30.000 pesos", dijo Char este viernes.



“Nosotros estamos recibiendo una miseria por parte de los derechos de televisión. Somos los más bajos del planeta... y ni siquiera hablar de planeta... los ecuatorianos reciben tres o cuatro veces más de lo que recibimos nosotros. Los peruanos reciben cinco veces más. ¿Entonces cómo podemos competir internacionalmente en las copas como la Sudamericana o la Libertadores?”, se quejó el directivo.



Además, Char dijo que las gestiones realizadas por el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, no han sido las mejores.



"Es una diferencia muy grande y la Dimayor ha sido totalmente... no sé... deficiente, no ha hecho el trabajo. A Win tampoco le importa. Los mismos cableros decían que el 55 por ciento de los usuarios del cable son piratas. Entonces a nosotros nos pagan por seis millones de hogares y en Colombia hay 14 millones de hogares. ¿Dónde están esos ocho millones de hogares? ¿Qué hogar en Colombia en Colombia no quiere tener su fútbol profesional? ¡Todos!", concluyó.



DEPORTES