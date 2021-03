Carlos Orduz da nuevos detalles sobre el accidente que sufrió en vivo

Carlos Orduz, periodista de ESPN que sufrió un accidente el martes mientras estaba al aire en pleno programa, contó nuevos detalles de lo que sucedió y de cómo está su salud.

"Una pantalla fue lo que me golpeó, pero en mi espalda no recibí el golpe pues el impacto fue en el costado. Afortunadamente no hubo un hecho grave, pues lo que yo logré reaccionar y esto me permitió moverme para impedir que el golpe fuera más severo", dijo Orduz en 'La FM'.



En la emisión de ESPN FC Radio, Orduz estaba en plena transmisión cuando una parte de la escenografía cayó sobre su espalda y lo hizo golpear contra el escritorio.

Afortunadamente, no pasó a mayores.



"Cuando me levanté, dije que me reventé y pregunté si me había reventado, porque vi una gota de sangre en mi nariz, pero afortunadamente no pasó a mayores, dijo el periodista, que de inmediato fue trasladado a un hospital.



Orduz tiene una inflamación en la nariz, un hematoma y un diente desportillado. "Por fortuna la conclusión de los médicos es que solo sufrí un golpe y que no tuve una lesión, la cosa no pasó a mayores", explicó.

Además, en sus redes sociales, Orduz agradeció los mensajes de apoyo que recibió



"A quienes me escribieron y me saludaron por el accidente de anoche, debo contarles que estoy bien, gracias a Dios después del chequeo médico, de los exámenes respectivos, se descartó cualquier tema, solo una magulladura y un golpe en la nariz (sin fractura). Saludos y gracias".

A quienes me escribieron y me saludaron por el accidente de anoche, debo contarles que estoy bien, gracias a Dios después del chequeo médico, de los exámenes respectivos, se descartó cualquier tema, solo una magulladura y un golpe en la nariz (sin fractura). Saludos y gracias 👍 — Carlos Orduz (@orduzrubio) March 10, 2021



