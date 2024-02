¿Fue penalti en Cali vs. Tolima? La nueva controversia de la Liga

El líder Deportes Tolima visitó al Deportivo Cali en Palmaseca en busca de puntos que lo dejaran en lo más alto de la tabla, pero al frente tuvo un a un complicado equipo azucarero que no se dejó de los pijaos.



Sin embargo, el partido terminó a favor del Tolima que supo remontar el partido y ganó 2-1 de visitante para seguir líder.

La polémica del partido

Sobre el minuto 73 Alexander Mejía cometió un penalti a Yeison Guzmán y tras aprobación del VAR, el mismo diez del Tolima fue el encargado de ponerse al frente del balón, logrando picarla al medio y hacer el 1-1 que hizo que Cali no reaccionara.



La jugada se ha convertido en la nueva polémica del campeonato y ya hay posiciones divididas en si acertó o no el VAR.



"Bien el VAR Mauricio Pérez quien llamó al árbitro Héctor Rivera por penal a favor del Deportes Tolima. Alexander Mejía pisa en la punta del botín a Yeison Guzmán. Imprudencia que se castiga con tiro libre directo y sin tarjeta", dijo la cuenta en X El VAR central.



La crítica viene por cuenta de acciones similares que no se han sancionado en partidos anteriores.

Cali hizo todo lo posible para poder llegar al empate y en el minuto 90+1 Jarlan Barrera jugó con Juan Córdoba, quien la dejó servida a Lautaro Villegas, pero sobre la línea le sacaron ese balón que pudo ser la agónica igualdad.



Finalmente, el partido terminó siendo victoria para Tolima, que sigue líder de la Liga 2024-I al 20 puntos, mientras que Deportivo Cali se quedó con 14 unidades.



