El lío apenas empieza; agente dice que Jarlan fue engañado

José Velasco, empresario del volante Jarlan Barrera, afirmó que Miguel el ‘Niche’ Guerrero, Alex Moreno y el italiano Alessandro Manfrecola abusaron de la buena fe del jugador, en una supuesta vinculación con el club Tigres, de México, cuando lo que realmente quiere es fichar por Rosario Central, de Argentina.

El agente vallecaucano aclaró que Rosario Central ya hizo un abono de US$150.000 al contrato para pisar el negocio y está a la espera de que resuelva la situación. Este miércoles, Velasco sostuvo una reunión en la Federación Colombiana de Fútbol para dar a conocer el caso.



“Jarlan no quiere ir a Tigres, firmó una autorización, más no un contrato, y allá apareció firmado. A ellos les dieron US$30.000 por la diligencia, mientras hay equipos que le están ofreciendo un millón de dólares. Jarlan me dice: ‘cómo voy a firmar con un equipo que no me ofrece ni un peso por mis derechos federativos ni económicos, para eso me quedo en el Junior. James Rodríguez, Falcao García y Cristiano Ronaldo han tenido problemas con impuestos, por doble contratación’”.



El representante agrega que “a Jarlan le plantearon una doble contratación, uno por US$10.000 y otro por US$23.000 en derechos de imagen y otras arandelas por mes, algo que allá en México está prohibido”.



“Jarlan me dice que si Tigres lo quiere, que envíe un funcionario del club, allá se aparecieron ‘Niche’ Guerrero, que no es empresario ni empleado de Tigres, que no tiene nada que ver, y otro tipo, les dieron US30.000 e hicieron lo de Judas”, fue la acusación de Velasco a otro grupo de representantes que han estado negociando a nombre del futbolista.



Y agregó que “en lo de Rosario Central vino el presidente, con un contrato de US$35.000 por mes y tres años y medio de contrato, todo muy bien organizado”.



“Tigres no tiene nada que ver, eso lo hicieron el 7 de agosto, ellos ya tienen los cuatro foráneos y no les interesa Jarlan, tal vez mirar dónde lo ubican, lo mismo que ocurrió en México con Arley Rodríguez, el jugador de Santa Fe”, añadió Velasco.



Este miércoles, Jarlan Barrera le envió un comunicado al Club Tigres para que se abstengan de mencionar que ya está vinculado al equipo mexicano. La novela apenas comienza.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces