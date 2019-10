Sigue la protesta de los jugadores para que Dimayor los escuche

Tal como ocurrió en la jornada del fin de semana, los jugadores del fútbol colombiano agremiados en Acolfutpro volvieron a protestar contra la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, luego de que la primera entidad no aceptara las peticiones que fueron presentadas por la asociación.

La forma de protesta fue la misma del fin de semana, en todos los partidos de la fecha: apenas el árbitro dio el pitazo inicial, los jugadores se lanzaron la pelota de un campo a otro sin disputarla durante los primeros segundos del juego y luego ya jugaron normalmente. ​

También, como ocurrió el fin de semana, la protesta se vio en el partido que transmitió el Canal RCN (Tolima vs. Millonarios). En cambio, en los juegos que se vieron por Win Sports, apenas comenzó el partido, la producción comenzó a mostrar escenas de las tribunas. Acolfutpro se quejó en sus redes sociales acerca de este tema:

Aunque el presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, anunció que iba a llevar la protesta de los jugadores a la Comisión Disciplinaria, el boletín de ese organismo, publicado este miércoles, no contempló ningún tipo de castigo al respecto.



Acolfutpro presentó un pliego de 12 peticiones a la Dimayor y la Federación, relacionados con temas como el Estatuto del Jugador, el Código Disciplinario, la Liga Femenina, la minuta única de contrato y los derechos de televisión, entre otros. La FCF no se pronunció, pero Dimayor respondió, a través de una carta, que no podía darle trámite al tema al considerar que no tenía carácter vinculante.



