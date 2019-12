Estos son los 23 jugadores convocados por Colombia para el Preolímpico

Arturo Reyes, técnico de la Selección Colombia Sub-23 de fútbol, entregó la nómina definitiva que buscará, a partir del 18 de enero, el cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El torneo clasificatorio se llevará a cabo en Colombia, a partir del 18 de enero, y entregará dos casillas para los Olímpicos.



En la nómina entregada por Reyes no hay ninguno de los jugadores que actúan en las principales ligas de Europa y tienen la edad para competir, entre ellos, Luis Díaz (Porto), Juan Camilo Hernández (Mallorca), Steven Alzate (Brighton) o Ian Poveda (Manchester City). Cabe recordar que los clubes no tienen la obligación de ceder a estos futbolistas para el Preolímpico.



El grupo se reunirá el 2 de enero en Barranquilla y trabajará allí hasta el 14 del mismo mes, cuando viajará a Pereira. Su primer partido será el 18, contra Argentina, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



Los convocados:



Arqueros: Esteban Ruiz (Medellín), Kevin Mier (Nacional) y Sebastián Guerra (Nacional).



Defensas: Andrés Felipe Balanta (Cali), Edwin Herrera (Santa Fe), Gabriel Fuentes (Junior), Willer Ditta (Junior), Carlos Terán (Envigado), Andrés Felipe Reyes (Nacional), Álvaro Angulo (Rionegro Águilas), Eddie Segura (Los Ángeles FC, EE. UU.), Ánderson Arroyo (Mlada Boleslav, República Checa)



Mediocampistas: Eduard Atuesta (Los Ángeles FC, EE. UU.), Juan Pablo Ramírez (Nacional), Kevin Balanta (Tijuana, México), Iván Angulo (Palmeiras, Brasil), Nicolás Benedetti (América, México) y Jaime Alvarado (Hércules, España).



Delanteros: Jorge Carrascal (River Plate, Argentina), Luis Fernando Sandoval (Junior), Edwuin Cetré (Junior), Ménder García (Once Caldas), Ricardo Márquez (Unión Magdalena).



DEPORTES