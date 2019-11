Directivos y futbolistas fueron a Mintrabajo, pero no hubo acuerdos

Un nuevo asalto se vivió ayer entre los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y algunos presidentes de los equipos que integran la Dimayor con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que aspira a negociar un pliego de 12 puntos que abarca peticiones desde la unificación de una minuta de contratación hasta recibir una participación de los derechos de televisión pasando por un plan extendido de salud para los jugadores y sus familias.

A la sede del Ministerio de Trabajo asistieron ayer el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y los presidentes de los equipos América, Ricardo Pérez; Millonarios, Enrique Camacho; Santa Fe, Eduardo Méndez, y Cortuluá, Óvart Ignacio Martán.



Ellos sostuvieron un encuentro con la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y el viceministro de Relaciones y Asuntos Laborales, Carlos Baena, y el representante de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos de la Organización Internacional del Trabajo, José Noe Ríos, sin la presencia de los representantes de Acolfutpro, pues así era la mecánica establecida.



“Yo no puedo tratar los temas de otras empresas. Asistí a una invitación que se había hecho y la atendimos algunos presidentes con el propósito de oír las necesidades”, dijo Enrique Camacho, presidente de Millonarios.



Y agregó: “Aquí atendimos la cita con la Ministra, con el Viceministro y con el Cetcoit, que son los delegados de la OIT. Les manifestamos nuestra disposición de estar presentes ante cualquier necesidad de los jugadores. El Viceministro generó unos esquemas de trabajo que él los comunicará. Existe la disposición natural de cada club de manejar cada tema con sus propios trabajadores”.



A la reunión no asistió el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien además es el primer vicepresidente de la Federación de Fútbol, pues asamblea de la Dimayor (entidad que reúne a los equipos profesionales) decidió el jueves en su asamblea, vía reforma de estatutos, quitarle cualquier representación laboral a la presidencia y a la Dimayor como agrupación, para evitar reclamaciones o peticiones de carácter colectivo. Tales pretensiones, aseguran, deben hacerse a cada club como empleador de un grupo de jugadores.



Los representantes de Acolfutpro, encabezados por Carlos González Puche, su director ejecutivo, se reunieron después, por separado de los directivos, con la Ministra, el Viceministro y el representante del Cetcoit.



Ellos reconocieron como un triunfo el que los dirigentes hubiesen asistido al Ministerio. “Vamos a seguir concertando, vamos a buscar otra reunión próxima a través del Cetcoit. El presidente de la Federación y cuatro presidentes de clubes vinieron así no estuvieran representando a todos, y eso es un punto muy positivo”.



