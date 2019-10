Sin acuerdo, hay vientos de paro de los futbolistas

No hubo acuerdo. Luego de una reunión entre Acolfutpro (Asociación de Futbolistas) y los directivos del fútbol colombiano, no hubo conclusiones positivas.



Según Acolfutpro, los dirigentes no van a negociar las peticiones que hicieron los futbolistas, por lo que se evaluará el paso a seguir.

Por ahora los deportistas han protestado durante los partidos del fútbol colombiano.



En la reunión estuvieron presentes Ramón Jesurún, presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Vélez, presidente de la Dimayor, y tres presidentes de clubes profesionales, Eduardo Méndez (Santa Fe), Enrique Camacho (Millonarios) y Gabriel Camargo (Tolima).



En la reunión, según fuentes de Acolfutpro, los directivos dicen que la reunión fue mas para evitar la presión mediática y de las protestas, y cerraron la puerta a todas las peticiones. Además, que ellos no creen que los jugadores realmente puedan parar.

Informamos a la opinión que hoy nuestros representantes fueron recibidos por los presidentes de la @FCF_Oficial, @Dimayor, @cdtolima @MillosFCoficial y @SantaFe, quienes se negaron a negociar nuestras peticiones.

Consultaremos con nuestros asociados las acciones a seguir. — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) October 15, 2019



