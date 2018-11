Las fechas de la final de la Liga Junior vs. Medellín siguen igual

Dimayor confirmó este martes que la final se la Liga II 2018 entre Junior y Deportivo Independiente Medellín, se jugará los domingos 2 y 8 o 9 de diciembre. La serie comenzará en Barranquilla, y terminará en la capital antioqueña

Pese a que Junior había pedido que la serie se corriera para los domingos 9 y 16 de diciembre, puesta semana podría clasificar a la final de la Suramericana (que se jugará el 5 y el 12 del mismo mes), la entidad encargada del fútbol colombiano no aceptó la propuesta.





FINAL LIGA AGUILA II-2018

PARTIDO DE IDA



2 de diciembre



Atlético Junior vs Independiente Medellín

Hora: Por definir

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports y RCN TV



FINAL LIGA AGUILA II-2018

PARTIDO DE VUELTA



Independiente Medellín vs Atlético Junior

Día: 8 o 9 de diciembre

Hora: Por definir

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports y RCN TV



*La fecha para el partido de vuelta está sujeta a la programación de la final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por lo tanto, el día del compromiso en la ciudad de Medellín será, el 8 o 9 de diciembre.



