‘No habrá más transmisión por TV abierta del fútbol colombiano'

Colombia logró vender su fútbol profesional por televisión en tiempo récord. Un fondo con capital de Estados Unidos, Brasil y Suecia adquirió el canal Prémium que transmitirá a partir de mediados del año entrante todos los partidos de fútbol que se juegan en Colombia y en Brasil.

La revelación la hace en el siguiente reportaje el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. “El fútbol colombiano va a tener como espectáculo una total transformación”, asegura el directivo, y explica que todos los ingresos de los canales Win y Prémium serán distribuidos entre todos los equipos con la orden de contratación de jugadores que mejoren la calidad de nuestro fútbol profesional. El diálogo con EL TIEMPO comienza con Prémium.



El canal Prémium es un canal exclusivo de fútbol colombiano, 24 horas, donde todos los partidos de la Liga se transmiten en directo, junto a tres partidos de la B, dos partidos de la femenina, dos partidos de la Copa, noticieros de fútbol y programas con contenido adicional. El actual canal Win se mantiene.



¿Cambiarán entonces los horarios de los partidos?



Sí. Todos los partidos se deben jugar en horarios separados; eso implica que empecemos a jugar desde las 2 p. m. o incluso antes. Estamos evaluando la posibilidad de hacer algún partido en las mañanas, que pueden ser del Torneo Águila o Liga Femenina.



¿Cuánto se cobrará por la suscripción a Prémium?



29.900 pesos al mes; se trasmitirán unos 60 partidos mensuales del fútbol nacional.



Cada fecha, ¿cuántos partidos serán?



10 partidos. Se comenzará desde el viernes.



¿De quién es el canal Prémium?



Es de Win, con ellos definiremos la programación de los partidos.



¿Y Win qué transmitirá?



Va a transmitir tres partidos de los diez, en directo.



¿De quién es Win?



Win es de RCN y de AT&T. El contrato de ambos canales va hasta el año 2026 y se respeta.



Pero si Win transmite hoy todos los partidos, ¿cuál es la novedad?



Equipos nuevos, alta tecnología. Nuevos programas con contenido especializado en el fútbol profesional colombiano. Equipos de producción nuevos; cada trasmisión con cámaras de alta definición y, por supuesto, el VAR.

Toda la producción contará con estándares de calidad, como lo hacen en el fútbol europeo.



¿Quién asumirá toda esa inversión?



Win.



¿Desde cuándo habrá VAR?



Ya se inició el proceso de implementación con la Ifab (International Football Association Board). Estará listo para la final del torneo del año entrante. El VAR vale unos 15.000 millones por año. Tenemos que hacer pruebas y capacitación.



¿Quién los paga?



La conectividad la paga Win y la parte de licencias la pagamos nosotros. El 30 por ciento de la inversión estará a cargo de Win y el 70 por ciento, de la Dimayor.



¿El canal Prémium se podrá sintonizar en el exterior?



Sí, señor. El contenido del fútbol profesional colombiano fue vendido a Estados Unidos y eso mismo se verá en el exterior. No vendimos un canal prémium al exterior, vendimos los derechos de nuestras competencias para que tengan la exposición a nivel mundial. Prémium se verá en cualquier lugar del mundo. Esos derechos ya fueron adquiridos.



¿Por quién?



Un fondo de inversiones de los Estados Unidos adquirió los derechos de transmisión de todos los partidos de Brasil y Colombia. El fondo es propiedad de un grupo norteamericano, un grupo brasileño y un grupo sueco.



¿Por qué se logró tan rápido la venta internacional del contenido del canal?



El fútbol nuestro hoy es el quinto fútbol del mundo en venta de jugadores, y eso que no nos ven sino con la Selección Colombia. ¿Se imagina usted lo que va a pasar cuando vean a todos los equipos de nuestro país y a los jugadores que tenemos aquí? Se les abre el mundo a todos.



La transmisión de los partidos por televisión ha castigado severamente la asistencia a los estadios. ¿Será peor con el nuevo canal?



Vamos a desarrollar estrategias para que sea un combo de ver los partidos en el Prémium y también que puedan asistir a los estadios; la intención es que los seguidores sean premiados y beneficiados.

Además, tenemos un acuerdo con LifeMiles ya casi listo: cuando usted compre el sistema de televisión va a tener millas; si compra una camiseta, va a tener millas; estas se pueden redimir para comprar abono e ir a fútbol. También se pueden redimir millas para comprar la televisión, o sea, vamos a premiar a los hinchas.



¿La Dimayor va a recibir de Win una suma económica?



Sí. Hoy tenemos suma fija, ahora vamos a riesgo nosotros con ellos. En la medida que aumenten suscriptores, nosotros vamos creciendo nuestros ingresos.



En general, los partidos que hoy se ven en el país son malos y la mayoría de la gente no va a pagar por ver fútbol de mala calidad. ¿Ese no es un riesgo?



Hay 14 equipos en causales de disolución; no tienen los recursos suficientes. No hay ingresos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como presidente de la Dimayor? Buscando nuevos ingresos, Win básico y Prémium. También buscamos la comercialización de los derechos internacionales, que permitirán tener los ingresos para sanear el fútbol, volverlo rentable y tener nuevos inversionistas en los equipos. Esto ayudará a mejorar el nivel de las competencias porque habrá más recursos.



¿La Dimayor va a repartir entre todos los clubes las utilidades de Prémium?



Sí, como está establecido en los estatutos. Vamos a montar un ‘fair play’ financiero como funciona hoy en España. Para regular y administrar mejor los recursos, y de esa forma se reinvierta en los clubes.



Pero le insisto: ¿cómo se mejora la calidad de los partidos?



Todos los ingresos de Win y los de Prémium irán a los equipos, y los tienen que invertir en jugadores, en tecnología, en infraestructura; los equipos tendrán recursos para escuelas de fútbol. Eso permite mejorar el campeonato en su calidad. Si un club no lo cumple, se expondrá a las consecuencias.



¿Y la transmisión de partidos por la televisión abierta?



Se acaba.



Todo esto es una transformación total del fútbol en Colombia…



Total, transformación total. Le agrego algo más: se piensan crear sociedades de economía mixtas, donde los municipios aporten los estadios a la sociedad y los inversionistas los mejoren, creen restaurantes, centros comerciales en los mismos estadios, y sean centros de desarrollo urbano. El Distrito, por ejemplo, es el dueño de El Campín. La propuesta será: creemos una sociedad de economía mixta, el Distrito con un porcentaje, y los clubes e inversionistas que están interesados, con otro. Hoy el Distrito pone plata para sostener el estadio. Con la nueva propuesta va a empezar a recibir ingresos.



¿Está usted absolutamente seguro de que el canal Prémium estará funcionando a más tardar en junio del año entrante?



Sí. Todo está dado para que arranque después de la Copa América.



¿El torneo va a seguir igual?



Vamos a llevar entre seis y ocho propuestas a los equipos, en la próxima asamblea. Yo soy partidario de que tengamos fútbol de enero a diciembre, porque como lo vamos a vender internacionalmente necesitamos que todos los equipos jueguen el mayor número de partidos posibles y que no pase lo que les pasó a Millonarios y a Nacional, que en octubre se les acabó el fútbol; solo nos quedamos con ocho equipos. Y luego con cuatro.

Defenderé que tengamos fútbol hasta diciembre con todos los equipos. La asamblea y ellos tendrán la última palabra FACEBOOK

TWITTER

Defenderé que tengamos fútbol hasta diciembre con todos los equipos. La asamblea y ellos tendrán la última palabra.



Entonces ya no habrá ni un octagonal final ni dos cuadrangulares…



No necesariamente, podrían ser tres o cuatro cuadrangulares; estamos mirando. Pero la idea es mantener activos a todos los equipos hasta diciembre.

Con toda esta revolución tendrán que reformar los estatutos de la Dimayor…



Sí. Para buscar equilibrio y acomodar las cosas. Ese es un trabajo que requiere mucha paciencia, confianza y tranquilidad.



¿Qué reforma se ha pensado en la Dimayor sobre el arbitraje?



Dos grandes reformas: primero, el VAR, que será adquirido y definido este año. Y segundo, la profesionalización de los árbitros; que el árbitro se dedique exclusivamente a ser árbitro. Los árbitros en Colombia tienen otra profesión. La idea es que solo se dediquen al arbitraje.



¿Cuánto gana hoy un árbitro por un partido?



El central gana 2 millones de pesos y el línea, un millón cuatrocientos mil pesos por partido. La idea es que tengan un salario y trabajen solo para la federación y revisen las escuelas y hagan capacitación. Hay que tener mínimo 30 árbitros con buenos sueldos y por lo menos 50 jueces de línea.



¿Es cierto que algunos presidentes de equipos han pedido que salgan de Win algunos periodistas?



No, eso no tiene ningún sentido. Esto ni es cierto ni jamás yo lo aceptaría. El derecho a la libertad de opinión y de prensa lo ordena la Constitución.



Usted hace parte de la federación de fútbol. ¿Por qué la demora en escoger técnico para la Selección?



El próximo compromiso es en marzo y después sigue Copa América, y todo indica que no habrá eliminatoria el próximo año, porque la copa mundial de Catar va a ser en noviembre del 2022. Entonces, se pasan las eliminatorias para el 2020, no para el año entrante. Antes de febrero habrá técnico. Se está adelantando un proceso juicioso y tranquilo, en el que estamos estudiando cada hoja de vida que ha llegado, por eso nos estamos tomando el tiempo necesario para evaluar lo que necesitamos.



¿Es cierto que se le ofreció la dirección a Luiz Felipe Scolari?



Hubo una intervención con un empresario. No con él.



Fue un ofrecimiento del empresario a Colombia…



Así es, y se le contestó que es un buen técnico y que lo revisaremos, eso fue todo.



¿Y qué otros candidatos hay?



Nos reunimos con Carlos Queiroz y lo conocimos. No hablamos de contrato ni nada, hablamos de fútbol, del fútbol colombiano, él lo conoce muy bien.



¿Qué impresión le dejó?



Muy buena impresión, pero no se habló de absolutamente nada de contrato.



¿Podría tener interés?



Sí, pero mire, le voy a contar: hemos recibido más o menos 30 llamadas de intermediarios de todos los técnicos del mundo. Quieren dirigir a Colombia.



¿Hay un acuerdo para que el técnico sea extranjero?



Lo que pasa es que los colombianos se nos están agotando. El acuerdo que tenemos en el comité es que los nombres que se lleven los discutimos entre los siete y la decisión será por unanimidad, no lo vamos a someter a votación.



¿Y Reinaldo Rueda?



Rueda unía a todo el mundo, pero hubo un acuerdo de las federaciones de Conmebol y ninguna federación nacional le puede quitar el técnico a otra. Hoy es técnico de Chile, y nosotros no se lo vamos a quitar.



Usted apenas va a completar casi un año en la Dimayor, de los cuales lleva cinco meses como presidente. ¿Cuál es su mayor conquista?



La del tema central de esta conversación. Haber vendido los derechos del fútbol profesional colombiano a nivel internacional, ese es el cambio más importante que ha ocurrido en nuestro fútbol; se verá en Arabia, en China, en Europa, en los Estados Unidos… Vamos a tener una gran exposición que será bien importante para los clubes, para sus jugadores, sus marcas y patrocinadores.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO