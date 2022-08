El Juzgado Veinticuatro (24) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., resolvió la acción de Tutela instaurada Alfonso Vanegas Duque y Fernando Ojeda en contra de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación por razón de sexo y derecho al trabajo de las mujeres jugadoras profesionales del futbol colombiano.

Vanegas y Ojeda manifiestaron que el Campeonato Nacional de Futbol Femenino para el segundo semestre del año 2022 no se va a realizar, así como que se encuentra en vilo para el año 2023, a no dudar por intereses oscuros de algunos dirigentes, aunado al machismo, la misoginia y un trato desigual para las deportistas nacionales.



(Piqué: la millonaria condición a Shakira para quedarse con los hijos)

(Egan Bernal calienta motores: esta sería su fecha de regreso a las competencias)



Advierten que Ministerio del Deporte se limitó a disponer de una partida exigua para

el futbol femenino, que su gestión es completamente nula en cuanto al fomento y

desarrollo en beneficio de la mujer; asimismo, aducen que el Ministerio de Trabajo no

cumple con su función de garante de los derechos labores de las mujeres futbolistas de Colombia.



Por eso solicitaron al Juzgado proteger los derechos fundamentales de las mujeres al trabajo y la igualdad por razones de sexo y género.

Las respuestas



"Respecto de la procedibilidad de la presente acción de tutela, señala que se presenta una falta de legitimación en la causa por activa y agencia oficiosa, por cuanto lo actores actuaron en nombre de otras personas, sin acreditar esa calidad de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por ello, solicitan al Juzgado se declare improcedente la presente acción de tutela", dice el juzgado.



Y agregó: "De la revisión de la contestación allegada por la DIMAYOR, se evidencia

que a folio 62 obra copia de la sentencia proferida el 18 de Julio de 2022 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, con el radicado No.05001-31-09-010-2022-00094-00, en la que figura como demandante el señor Fray de Jesús Muñoz Zapata y demandados: Federación Colombiana de Futbol,

Secretaría del Deporte, la DIMAYOR, Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura y

Recreación, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y Presidencia de la

República, oportunidad se resolvió declarar improcedente la Acción de Tutela por no

haberse acreditado la legitimación en la causa por activa".



La Fedefútbol manifestó que el actor en su escrito de tutela no hace una relación clara de los hechos respecto de los cuales podría alegarse la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, sino que realiza apreciaciones personales, poniendo de presente que en esta oportunidad, se está ante una falta de legitimación en la causa por activa respecto de los actores, por lo que considera existe una ausencia de vulneración de los derechos deprecados por parte de la Federación Colombiana de Futbol, en consecuencia, solicita al Juzgado abstenerse de proferir orden alguna de cualquier índole en contra de su representada.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios y América de Cali durante el partido de ida de las semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2020 Foto: Luis Ramírez. VizzorImage



Y el Ministerio de Trabajo emitió contestación por intermedio de la Asesora de

la Oficina Asesora Jurídica, solicitando declarar improcedente la acción de tutela por

falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de ese Ministerio, en consecuencia, se le exonere de responsabilidad alguna que le impute, toda vez que de los hechos y pretensiones del escrito tutelar, se colige que su representada no ha violado los derechos deprecados por los actores, por lo que considera que esa entidad no es responsable del supuesto menoscabo de los derechos fundamentales alegados.



El juzgado derclaró improcedente la acción de tutela promovida. "En caso de no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991"; sentenció.





(¿Piqué no puede entrar a casa de Shakira? El tenso video recogiendo a sus hijos)

(Serena Williams: la niña que creció en el tenis y la madre que ahora lo abandona)



Deportes