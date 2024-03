Néstor Lorenzo lanza pulla al nivel de la Liga local: ‘Tienen que dar un poquito más’

Néstor Lorenzo está listo para enfrentar su primer juego del 2024 con la Selección Colombia de Mayores. Su rival será, tal vez, el más exigente desde que asumió el cargo en septiembre de 2022, España, uno de los candidatos a ganar la Eurocopa.

El técnico argentino se la juega por mantener una base que lo tiene invicto en la eliminatoria y con la que aspira a ganar la Copa América, y en ella, pocos jugadores de la Liga local tienen cabida.

En la lista de 26 futbolistas que están en Londres para el partido de este viernes solo hay dos: el portero Álvaro Montero, de Millonarios, y el lateral Gabriel Fuentes, de Junior, este último convocado de emergencia por la lesión de Cristian Borja.

La gran crítica de Néstor Lorenzo a la Liga local

En la rueda de prensa previa al partido contra los españoles, Lorenzo explicó por qué no llama más jugadores del campeonato colombiano. Y lo hizo en un tono muy crítico.

Cuando le preguntaron por qué no los tenía en cuenta, el DT respondió: “Yo no lo veo así. En la lista hay 20 y pico de jugadores de afuera pero hay muchos que se fueron hace poco y los conocimos en los microciclos. Algunos microciclos los tuvimos que suspender porque los clubes no nos prestaban los jugadores, eso sucedió el año pasado”, dijo Lorenzo.

“Hemos citado a Gustavo Puerta con 18 años y todavía no estaba ni en el sub 20, lo vimos en un equipo de segunda división, hoy está en Alemania y estpan con nosotros y viene a aportar su calidad, hay muchos jugadores de mucho futuro”, agregó Lorenzo.

Sin embargo, el argentino se refirió al nivel que se muestra en el campeonato local. “Nos tenemos que preguntar en qué nivel está la liga colombiana y hasta dónde estamos llegando en torneos suramericanos, en Copa Libertadores. Hay muchas cosas que demarcan la realidad de la Liga”, dijo.

“Nosotros vemos todo, vamos a todas las canchas. Para proyectar un jugador a la Selección tiene que dar un poquito más, ser realmente un jugador destacado. Siempre vamos a ver los partidos y los respetamos y lo demostramos. Hemos hecho microciclos con jugadores de todos los equipos”, concluyó.

