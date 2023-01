Liga BetPlay 2023-I está a pocos díNo hay duda de que la llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla pone en duda la continuidad de varios volantes de la institución.

Varios de ellos buscan salir del club para mostrar sus condiciones. Nelson Deossa quiere.

Un grande, la opción



Millonarios mostró algún interés en el jugador, pero todo indica que irá a otro equipo, que ya tendría arreglada su llegada.



Deossa comenzó en el Huila y se fue para Estudiantes de La Plata de Argentina. No duró mucho, no contó con toda la suerte, pero eso volvió a Colombia al Junior.



No fue del agrado de Julio Avelino Comesaña y con Arturo Reyes parece que tampoco tendrá la continuidad que se esperaba en este 2023-I.



América no realizó una oferta realmente por él, pero la negociación con Atlético Nacional avanza y llegaría a ese equipo.



