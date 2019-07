Sigue la pelea por el supuesto veto contra Yoreli Rincón

Yoreli Rincón no ha aparecido en ninguna de las convocatorias de la Selección Colombia femenina desde que la Federación decidió que Nelson Abadía regresara a la dirección técnica. La jugadora asegura que existe un veto en su contra por su posición crítica sobre el manejo del fútbol femenino en Colombia.

Abadía, en un contacto con la prensa este lunes, evadió la pregunta sobre por qué Yoreli no había sido llamada: "Yo por respeto a las jugadoras, hablo de las que están convocadas porque son las que en este momento nos dan la importancia y nos tienen que dar la firmeza de lo que es el compendio de lo que es estar en la Selección", dijo el DT.



Sin embargo, sin mencionar a la jugadora, Abadía fue enfático en afirmar que no existen vetos en la Selección: "Quiero aclarar, por ahí leí algo en la prensa y quiero aclararlo de una vez, que en ningún momento, ninguno de los miembros del comité ejecutivo, ni el presidente (Ramón) Jesurún, ni don Álvaro González, en ningún momento. Tenemos claro que aquí no ha habido vetos, no ha habido retaliaciones, son situaciones que se dan. Ellos nos han respaldado al cuerpo técnico totalmente en la escogencia de las jugadoras".



Ante la insistencia sobre el tema de Yoreli, Abadía indicó: "Hablemos de las jugadoras que están convocadas, que técnicamente son las que nos interesan".



DEPORTES