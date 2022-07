Natalia Gaitán es una de las estandartes del crecimiento del fútbol femenino en Colombia. Desde cuando levantó como capitana el trofeo de campeón suramericano Sub-17, comenzó un proceso que llevó a la Selección a dos mundiales y a dos ediciones de los Juegos Olímpicos.

Tras haber quedado eliminadas del Mundial de Francia, en 2019, Gaitán y el equipo tuvieron revancha y consiguieron un histórico oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Oro del fútbol femenino en los Panamericanos de Lima. A la izquierda, con la banda de capitán, Natalia Gaitán. Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO



Sin embargo, desde aquella final contra Argentina, Gaitán e Isabella Echeverri nunca volvieron a ser convocadas a la Selección Colombia. Su ausencia coincide con algunas denuncias que esas dos jugadoras, más Melissa Ortiz, hicieron sobre el trato que recibían las futbolistas, respaldadas por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).



Gaitán no apareció en ninguno de los 15 partidos de preparación de la Selección posteriores a los Panamericanos. Los directivos y el técnico Nelson Abadía han negado sistemáticamente cualquier veto.



Este domingo, la Federación Colombiana de Fútbol anunció la lista definitiva de 23 jugadoras para la Copa América Femenina y Gaitán, Echeverri y Yoreli Rincón, que también ha hecho denuncias contra los directivos, no están en la convocatoria.



Gaitán, que acaba de pasar del Sevilla de España a Tigres de México, se desahogó en sus redes sociales tras quedar afuera de la Copa América Femenina.



Este fue el mensaje de Natalia Gaitán

"Hace 15 años levantaba el primer trofeo para Colombia en fútbol femenino, casi los mismos años que han pasado desde que vestí por primera vez la camiseta de la selección e inicié una historia que ha estado llena de alegrías, algunas lágrimas, crecimiento y muchos sueños.



"Cuando empecé, soñaba con ir a un mundial, asistir a unos juegos olímpicos, con ser campeonas y quizá ser capitana, quizá cobrar el penal decisivo para levantar un trofeo para mí país. Soñaba y parecía imposible, pero fueron sueños que pude cumplir y que ayudaron a visibilizar a la la mujeres futbolistas en nuestro país como una realidad irrefutable que llena estadios y mueve pasiones.



"Así mismo, también soñaba con jugar en mi país, en el césped de mi tierra, frente a los ojos de mi familia, mis amig@s y de todas esas nuevas promesas del fútbol que me recuerdan a mí cuando tenía 15 años.



"Con gran tristeza veo como este sueño no se hará realidad; tenía mucha ilusión y muchas ganas de estar en la Copa América, clasificar al mundial y ganar el campeonato.



"Tengo otros sueños dentro y fuera de la cancha y trabajo en ellos día a día para alcanzarlos. Vendrán otros caminos que tendré que recorrer y otras puertas seguramente se abrirán para seguir haciendo lo que me hace feliz, para seguir dejando huella y escribiendo una nueva historia.



"A toda la selección, muchos éxitos, sus sonrisas serán la mía y sus triunfos los celebraré como propios. Estoy segura que será una participación histórica y que el fútbol colombiano se hará sentir con fuerza. Siempre ha sido y será un honor vestir la camiseta de la selección y representar a mi país y jamás dejaré de soñar con ello".

La reacción de las convocadas a la Copa América

Varias de las jugadoras que fueron convocadas por Nelson Abadía no ocultaron su tristeza por la ausencia de Gaitán y, en la misma publicación, dejaron mensajes de apoyo y solidaridad.



"Qué difícil es leer esto, Nata para mi siempre eres la Capi y deseo que la vida nos vuelva a unir en la cancha. Confía en Dios y no dejes de creer. Lucharemos para lograr cada objetivo, por y para todas", escribió Daniela Montoya, que asumió la capitanía de la Selección ante la ausencia de Gaitán.



"Te juro que jugaré cada minuto por ti y por ojalá volver a vernos en la selección para el mundial. Eterna Capitana!", escribió, a su vez, Leicy Santos, otra de las figuras del equipo.



También respondió al mensaje de Natalia la goleadora histórica de la Selección, Catalina Usme: "Clasificaremos nuevamente a todo. Dejar de creer y soñar no es una opción ahora. Te quiero mucho".



