Nacional vs. Tolima: ¿fue bien anulado el gol?

Nacional venció 1-0 al Tolima en la segunda fecha de la Liga Betplay, partido que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El juego estuvo entretenido, pero tuvo una jugada muy polémica al minuto 79, cuando el partido ya lo ganaba Nacional, el árbitro Carlos Ortega le anuló un gol inexplicable al Tolima.



Le puede interesar: (Enorme polémica: gol anulado desata la ira del Tolima)



El portero Aldaír Quintana soltó la pelota y Miranda se avivó y anotó, pero el juez, tras consultar en el VAR, decidió que el gol no era válido, generando la protesta del visitante.



De inmediato, las redes sociales se inundaron de opciones, entre ellas, las de los analistas arbitrales.



“En el juego Nacional -Tolima, el árbitro Ortega y el VAR se equivocaron porque le anularon una acción de gol legal al visitante. Es el portero Quintana quien al querer poner la pelota en juego, toca el brazo del atacante y suelta el balón. Miranda no hizo falta”, señaló José Borda.

ERA GOL LEGAL

En el juego Nacional -Tolima, el árbitro Ortega y el VAR se equivocaron porque le anularon una acción de gol legal al visitante. Es el portero Quintana quien al querer poner la pelota en juego, toca el brazo del atacante y suelta el balón. Miranda no hizo falta pic.twitter.com/sTswdQN1TH — joseborda (@joseborda1) July 25, 2021

Después se presentó otra jugada polémica, en la que el árbitro anuló la acción por un supuesto fuera de lugar.



“El Árbitro Ortega en la acción de gol mal anulada al Tolima no vio la jugada porque estaba dándole la espalda, al asistente lo tapa el portero. Cómo el juez no se percató, el VAR debió llamarlo para que la revisara y no apoyar el error ya que ellos no pueden decidir”, señaló Borda.

TRIPLE ERROR

El Árbitro Ortega en la acción de gol mal anulada al Tolima no vio la jugada porque estaba dándole la espalda, al asistente lo tapa el portero. Cómo el juez no se percató, el VAR debió llamarlo para que la revisara y no apoyar el error ya que ellos no pueden decidir pic.twitter.com/uA7Ef9WeRV — joseborda (@joseborda1) July 25, 2021



Deportes