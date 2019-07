Nacional y Santa Fe, los que sacudieron el mercado de la Liga

La bolsa de jugadores de la Liga 2019-II, que comenzaba ayer, no tenía grandes movimientos, salvo por dos equipos que tuvieron que salir a sacudir el mercado tras sus fracasos en el primer semestre. Independiente Santa Fe quiere olvidar rápidamente el último lugar en el que terminó, y Atlético Nacional, que no pudo ni en la Liga, ni en la Libertadores ni en la Suramericana, trajo de regreso a un hombre con el que se acostumbró a ganar.

Santa Fe armó casi un equipo completo. Llegó un jugador del campeón, Junior (Fabián Sambueza), y uno del subcampeón, Deportivo Pasto (Daniel Giraldo), y el goleador de la B en el primer semestre (Guillermo Murillo, de Cortuluá). Pero además contrató un arquero, Kevin Mier; dos defensas, Nicolás Hernández y Federico Arbeláez; un mediocampista, José Hugo Palacios, y dos delanteros, el experimentado Jefferson Duque y el argentino Federico Anselmo.



Pero además, el nuevo técnico, el argentino Patricio Camps (el mismo que trabajó como preparador de delanteros en la era de José Pékerman en la Selección Colombia), les apostó a jóvenes de la cantera. Con esa mezcla espera pelear por todo.



“Hay que ser un equipo agresivo, protagonista, y que la historia del club sea respetada dentro del campo. Los juveniles están muy bien, dieron un gran paso, lo están haciendo de la mejor manera, y esperemos que puedan aportar lo mejor”, dijo Camps. “Estamos obligados a cambiar la cara; fue un mal semestre, pensamos en lo que viene y tenemos la ilusión que todo comienzo genera”, agregó el DT.



El otro movimiento fuerte en el mercado fue el de Atlético Nacional, que volvió a contratar un técnico de pasado brillante con el club, Juan Carlos Osorio, con el que consiguió un tricampeonato en la Liga, dos Copas Colombia y una Superliga, y con el que además alcanzó la final de la Copa Suramericana en 2014.



Nacional tiene dos nuevos foráneos: el delantero Patricio Cucchi y el creativo Alberto ‘Tino’ Costa; este último, de interesante pasado en Europa. También repatrió a Jarlan Barrera desde Rosario Central. Llegaron además dos jugadores de proyección con miras a la Selección Colombia: el portero Aldaír Quintana, que ya ha sido convocado por el DT Carlos Queiroz, y el lateral derecho Daniel Muñoz. La lista de refuerzos la completan Baldomero Perlaza y Néyder Moreno.



“Una cosa es ser competente y otra, competitivos: si son competentes, deben cumplir funciones; si son competitivos es que sean capaces de hacerlo frente a un equipo como local o como visitante”, dijo Osorio sobre lo que espera de su equipo.



“Resalto la idea de conseguir a los jugadores competentes que sean competitivos. Establecimos una jornada laboral; hay gente que trabaja ocho horas diarias, acá trabajamos cinco horas. El jugador debe nutrirse bien, entrenarse bien, recuperarse bien y volverse a nutrir; si no, cada uno sabrá las consecuencias. Muy pocos jugadores se dedican al ciento por ciento al fútbol. Nuestra tarea es generarles un ambiente de trabajo donde se sientan exigidos, bien entrenados, bien nutridos, y que la responsabilidad de jugar bien o no sea de ellos”, agregó.



Los otros equipos tradicionales apenas pudieron hacer retoques a su nómina. Como en el caso de Millonarios, que hasta ahora ha contratado cuatro jugadores, el portero Jefersson Martínez, el central José Luis Moreno, el extremo Hansel Zapata y el atacante Cristian Arango, que vuelve después de dos años.



“Consideramos que el equipo sigue siendo el mejor del campeonato. Con estas incorporaciones vamos a tener un equipo que siga siendo el más importante de este campeonato y gane este título, ya que no fue capaz de ganar el anterior”, declaró el presidente de Millonarios, Enrique Camacho. Jorge Luis Pinto sigue al frente del equipo.



América, que estrena técnico, Alexandre Guimaraes, reenganchó al portero brasileño Neto Volpi, subcampeón con Pasto, y contrató al creativo argentino Matías Pisano, al goleador Michael Rangel y a dos laterales, Juan Pablo Zuluaga y Edwin Velasco. Por su parte, el campeón Junior, que transfirió a Luis Díaz al Porto de Portugal, llevó un jugador por línea: el central Germán Mera, el creativo Luis ‘Cariaco’ González y el delantero Édder Farías, estos dos últimos venezolanos.



Un caso preocupante es el del Deportivo Cali, que solamente contrató un jugador (Mateo Puerta, de Cortuluá). La situación económica es difícil, y por eso tuvo que transferir al portero Camilo Vargas al Atlas de México. El club les apuesta a la cantera y a la continuidad. En Medellín tampoco se movieron mucho: repatriaron a Andrés Cadavid y llegó un mediocampista argentino, Adrián Arregui.



El sorprendente Pasto sufrió muchos golpes. Se fueron cuatro titulares: Volpi, Giraldo, Mariano Vázquez y José Enrique Ortiz; este último, vendido al Morelia, de México. Santa Fe y Nacional sacudieron la bolsa. Los demás se armaron con lo que pudieron.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc