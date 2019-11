Nacional y Junior, los más fuertes de la década

En lo que va de esta década, Atlético Nacional se convirtió en el equipo más ganador y más grande del fútbol colombiano, con los seis títulos conseguidos desde el 2010.

De levantar el trofeo de campeón el próximo 8 de diciembre, fecha establecida para el juego de vuelta de la final, tendría 7 coronas en 20 torneos disputados: mal contados, ha ganado uno de cada tres; es decir, ha sido campeón al menos una vez cada año y medio.

Atlético Junior es la segunda fuerza más potente en la Liga durante este lapso. Le ha cosido a su escudo cuatro estrellas más durante este periodo. Si logra coronarse en la actual Liga, tendría el 25 por ciento de los títulos disputados.



Además, Nacional fue subcampeón una vez en este lapso, mientras que Junior ha sido tres veces subcampeón.



Los dos equipos más importantes de esta década en el fútbol local chocarán ahora en el grupo A, como lo hicieron en las finales del 2014 en el primer semestre y en las del 2015 en el segundo semestre, ambas ganadas por... ¡Nacional!

Títulos y plata

Según el informe sobre los estados financieros de los equipos de fútbol en el país, publicado por la Superintendencia de Sociedades el jueves pasado, Nacional y Junior son los equipos que en términos de peso tienen más ingresos operacionales, a 31 de diciembre de 2018: Junior (62.800 millones de pesos) y Nacional (58.200).



“Si compras buenos jugadores, mejoras el equipo; si mejoras el equipo, ganas títulos; si ganas títulos, aumentas tus ingresos. Es el clásico círculo virtuoso”, explicó hace un mes el inglés Peter Moore, director general del Liverpool, que alzó la Champions en mayo pasado, en una entrevista publicada por el diario El País de España.



Y agregó: “Los propietarios del Liverpool no han tomado ni un penique de beneficios. Saben lo que significa. No tienen un dividendo. Jamás han recogido los beneficios. Jamás han dicho: ‘Hemos ganado 10, quiero el 50 por ciento’. De hecho, el dinero se gasta en capitalizar el club. Gastamos en la nueva tribuna de Anfield, en construir la nueva ciudad deportiva de Kirkby, en apoyar la tecnología... La valorización de un club de fútbol produce beneficios a largo plazo. Tal vez esperen 10 o 20 años, y entonces recojan beneficios. Eso se llama paciencia”.



Inmediatamente después de verdolagas y tiburones, los equipos que han ganado desde el 2010 son Santa Fe (3), Millonarios (2), Once Caldas, Medellín, Cali y Tolima. En términos de ese peso en sus ingresos operacionales, a Junior y Nacional les siguen Santa Fe, Millonarios, DIM, Cali y Tolima, todos ellos campeones.



Nacional y Junior van a la cabeza de la Liga colombiana en trofeos y en las cuentas.



