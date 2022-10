Nacional y Águilas Doradas tenían la oportunidad de terminar el domingo como líderes de la Liga. Ninguno de los dos pudo hacerlo, porque ambos necesitaban ganar para conseguirlo.

Así, el 1-1, en el estadio Atanasio Girardot, dejó por ahora al Deportivo Pasto como puntero del campeonato, a la espera de lo que pase este lunes en Barrancabermeja.



(Luis Díaz 'en muletas': alerta máxima en Liverpool por la gravedad de su lesión)

(El increíble niño basquetbolista que rompe récords y hace historia en Colombia)



Fue el último partido como local del DT Pedro Sarmiento como entrenador interino de Atlético Nacional.

¿Es justo?



Dirigirá el miércoles contra Once Caldas, antes de entregarle el equipo al brasileño Paulo Autuori, quien comenzará su segunda etapa al frente del actual campeón del fútbol colombiano. Por ahora, tiene un rendimiento del 71 por ciento, con cuatro victorias y tres empates.



Nacional no pudo descifrar el planteamiento de Águilas Doradas, que incluso llegó a irse arriba en el marcador con un gol de cabeza de Jhon Fredy Salazar, en el minuto 35, luego de un gran centro de Auli Oliveros, en una acción que volvió a mostrar la debilidad de los verdes en el juego aéreo defensivo.



Ya en la segunda etapa, a los 12 minutos, Jefferson Duque empató el marcador, luego de una jugada colectiva y un pase de Danovis Banguero, para conseguir el décimo gol en su cuenta personal este semestre, el 104 en 238 partidos disputados con Nacional.

Desgaste verde



Sarmiento reconoció la dificultad que le planteó Leonel Álvarez, el técnico de Águilas, para quedarse con la victoria.



"La idea de Nacional era ir a buscar la victoria. Enfrentamos a un equipo muy cerrado que se fue fortaleciendo a medida que pasaban los minutos, quedábamos expuestos. Pero hay que darle méritos a Leonel. Llevamos seis partidos en 18 días y no era la reacción esperada", dijo Sarmiento en rueda de prensa.



Por su parte, Yerson Candelo también habló de lo sucedido y del desgaste de las últimas semanas.



“Tenemos una carga importante de partidos, el clásico fue muy fuerte. Pero me quedo con la serenidad para afrontar los partidos. Águilas hizo un gran trabajo y no debemos desconocer, las instalaciones del club y el entrenamiento invisible es fundamental", explicó el lateral.





(Luis Díaz: vea la asistencia del guajiro que ilusiona al Liverpool vs. Arsenal)

(Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia: marcó el gol 700 de su carrera, video)



Deportes