Nacional, a defender la casa; Tolima, a recuperarse por afuera

Atlético Nacional recibe este jueves, desde las 8:00 p.m. al Deportes Tolima, por la segunda fecha del cuadrangular B en la Liga I-2019. Partido a disputarse en el estadio Atanasio Girardot. Tras haber igualado sin goles en Barranquilla frente al Junior, los ‘verdolagas’ llegan a su casa para buscar una victoria que les permita acomodarse en la tabla de posiciones. Al frente está un necesitado equipo tolimense que cedió dos puntos como local y busca recuperar el terreno perdido.

Tras el partido del domingo anterior, Paulo Autuori decidió concentrar para este partido a 20 jugadores. Varias novedades presenta este Nacional que necesita sacarse un lastre de tres partidos consecutivos sin poder vencer al Tolima. Regresa a la nómina tras superar molestias musculares, sufridas en el partido de la penúltima fecha de la fase todos contra todos contra Envigado Fútbol Club, el volante Sebastián Gómez y Jeison Lucumí. Los juveniles Brandon Caicedo y Sebastián Yabur también fueron llamados al igual que Gilberto ‘alcatraz’ García.



Con respecto al último partido, no estará Andrés Perea, quien fue convocado a última hora para incorporarse a la Selección Colombia Sub 20 en lugar de Yéiler Góez, quien se rompió el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Cristian Moya y Andrés Sarmiento no integran la lista por decisión técnica.



Pensando en el estilo de juego que se podría ver frente al Tolima, el técnico Paulo Autuori precisó que “yo no analizo un juego, puede ser circunstancial, lo que pasó en Barranquilla, donde fuimos inofensivos. Si esto pasa también contra Tolima y contra Deportivo Cali, deja de ser algo circunstancial. Nosotros tenemos que analizar de una manera más profunda. Sebastián (Gómez) es un jugador de ida y vuelta, tiene una capacidad increíble de mantener una regularidad tanto en la intensidad como en el volumen de juego, seguramente será muy importante para nosotros en lo que viene”.



“Tolima no pudo ganar como local, será un partido difícil donde nosotros tenemos que marcar diferencia ganando y dando un gran paso para llegar a la final. Ellos son fuertes y muy competitivos”, comentó Daniel Bocanegra.



Por su parte Lucumí expresó su opinión sobre este encuentro, “estuvimos muy bien en la parte táctica contra Junior. Para este partido debemos ser más profundos, desequilibrar la línea defensiva. Nosotros tenemos que crear opciones de gol, patear al arco y someter al rival. El punto en Barranquilla fue valioso, pero será más valioso si ganamos estos partidos que tenemos en casa”.



En cuanto a la estadística, por Liga Nacional y Tolima se han enfrentado en 222 ocasiones, de las cuales los ‘verdolagas’ ganaron 97 contra 63 del ‘vinotinto y oro’ y 62 empates. Los antioqueños marcaron 331 goles contra 273 de los ‘pijaos’. En el Atanasio, Tolima lleva dos triunfos de manera consecutiva; en la final de vuelta de la Liga I-2018, donde se alzaron con el título y en la primera fecha de la Liga II-2018, ambos partidos los ganó la visita por 1-2.



La última victoria de Nacional en el Atanasio contra Tolima fue el 3 de diciembre de 2017 por la vuelta de los cuartos de final de la Liga II-2017, aunque ganó 2-1 en los 90 minutos, cayó por penales 1-3. Por lo que el onceno ‘musical’ ha sido un dolor de cabeza para los ‘verdes’ en los últimos años.

Tolima a recuperar lo perdido en casa

Alberto Gamero, DT de Tolima. Foto: Jaiver Nieto /EL TIEMPO

Deportes Tolima inicia un periplo por Medellín, Barranquilla y Buenos Aires, que en siete días podría dejar un panorama claro en sus aspiraciones tanto en Liga como en Copa Suramericana.



Este jueves ante Nacional se tiene una gran oportunidad de recuperar el terreno perdido en el arranque de los cuadrangulares frente al Deportivo Cali, la plaza del Atanasio Girardot le cae muy bien al Vinotinto y Oro, allí hace menos de un año se obtuvo la segunda estrella derrotando al Verde antioqueño.



En el grupo viajero no están: Nilson Castrillón, Carlos Robles y Juan Pablo Vargas, pero fueron convocados: Jhony Mostasilla, Leyvin Balanta y Juan Guillermo Arboleda.



El equipo Pijao no cae con Nacional desde el 3 de diciembre de 2017 en juego correspondiente a la vuelta de la semifinal de los playoffs de ese torneo, esa noche los goles del Verde fueron de Luis Carlos Ruíz y Dayro Moreno, Marco Pérez descontó por el Tolima, los siguientes dos juegos con con Tolima como visitante se sellaron con victorias a favor de los dirigidos por Alberto Gamero 1-2 y 0-1.



Al cierre de esta jornada se confirmó la inclusión de Álvaro Montero en la lista de 40 jugadores preseleccionados de cara a Copa América, el golero guajiro aún tiene pendiente la decisión en torno al positivo en un control al dopaje realizado el año anterior, pero viene en un buen nivel tanto en el torneo local como en la competencia internacional.



Con la llegada de Nilson Castrillón a la convocatoria se da por sentado la presencia de este jugador como lateral por el costado derecho, en la zona defensiva continuarán los mismos hombres que alinearon en la fecha anterior.



En la zona de volantes estará desde el arranque Larry Vásquez, acompañando a Rafael Carrascal y Yeison Gordillo en la línea de recuperación. Los extremos seguirán siendo: Luis González y Alex Castro.



Para el ataque se tendrá al goleador Marco Pérez, que en el partido frente al Cali anotó su gol 72 con la camiseta Pijao, igualando a Jhon Charria y ya por su cuenta a partir de ahora para aumentar está cifra y graduarse como el máximo anotador en la historia del Vinotinto y Oro.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Deiver Machado; Sebastián Gómez, Aldo Leao Ramírez, Pablo Ceppelini; Jeison Lucumí, Vladimir Hernández, Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Yeison Gordillo, Larry Vásquez, Luis González, Alex Castro; Marco Pérez.

DT: Albeto Gamero



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó).



T.V.: WIN Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín





Guillermo González Lasso

Para EL TIEMPO

Ibagué