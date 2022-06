Faber Hernán Pulgarín Valencia es un apasionado hincha de Atlético Nacional y no pudo conseguir boleta para este partido final contra Tolima.



Un apasionado hincha

Como no podía ir a la final, fue al Atanasio Girardot el martes para alentar al equipo en el entrenamiento. Estuvo muy emocionado, comenzó a cantar al ritmo de la barra, saltó, lloró, gritó y fue captado por las cámaras de Atlético Nacional, que lo hicieron viral.

La locura que desborda mi pasión, el sentimiento que llevo en el corazón 🎶 💚🤍😭 pic.twitter.com/vVdd1kYL95 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 21, 2022

Luego del video, el club decidió buscar a este hincha y lo invitó para que pueda disfrutar de la final. Además, fue invitado a conocer a sus ídolos, a los que pudo abrazar.

Sueño cumplido

Simplemente... El sentimiento que otros no pueden sentir 💚



Gracias don Faber por el cariño, nos vemos en el Atanasio 🏟️🟢⚪#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/CebeKKRsqQ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 22, 2022

"Estoy muy feliz, me van a llevar a la final, ojalá me lleven para el partido de vuelta en Ibagué. Que no me dejen. La pasión se vive una sola vez, ese equipo es pasión y yo soy pasión, soy amor y soy alegría”, declaró el señor Pulgarín, en diálogo con Telemedellín, luciendo una camiseta de Nacional correspondiente a la década del 90.





REDACCIÓN FUTBOLRED

