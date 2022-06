Nacional y Tolima ya hicieron los méritos, ya fueron los dos mejores del campeonato, ya dejaron en el camino adversidades y rivales, ya viven el instante definitivo, cuando dos partidos deciden cuál de los dos será mejor que el otro. El primer duelo es este miércoles, en el Atanasio Girardot, esa plaza imponente en la que se derrochará aliento y pasión verdolaga (8 p. m. TV de Win Sports +), a ver si así logran aplacar la furia de ese equipo vinotinto, que allí suele crecerse, como si ellos jugaran sordos en ese estadio.

Pero es el Atanasio, y eso tiene su respeto. Ya se sabe que esa masa empuja, empuja y empuja los 90 minutos. Y ese es un aliciente para el plantel antioqueño, que, sin embargo, cuenta con un equipo de experiencia para jugar bajo esta presión, bajo esta ansiedad de su propia gente. Nacional saldrá a imponer su ritmo, su localía, su ímpetu, con sus cracs, que los tiene, solo que los necesita inspirados, en su mejor noche, con Dorlan liderando, con Mantilla amagando, con Jarlan concentrado para que su lucidez se manifieste, y con la plenitud de los demás guerreros de verde.

El Atanasio se prepara

Hinchas de Nacional, de nuevo, invadieron la cancha al final del entrenamiento, antes de la final contra Tolima.

El martes Nacional hizo su última práctica, entrenó lo que hará hoy en la cancha, y la hinchada entrenó lo que hará en las tribunas. Una masa enloquecida estuvo acompañando a los jugadores, dándoles el aliento de entrenamiento, antes del aliento verdadero.



Ya lo dijo Álex Mejía: “La hinchada de Nacional debe transmitirnos todo lo que nos han dado este semestre, esa buena energía que nos han dado partido a partido”. Ya en el juego, la estrategia está definida, el DT Hernán Darío Herrera solo ha hecho retoques, para que el plan sea perfecto. Con Giovanni Moreno habilitado, pese a estar sancionado, cosas que pasan en esta Liga, pero eso es otro tema, en Nacional reciben el permiso con euforia, tendrán al crac de cracs disponible.



Dorlan Pabón parece listo tras algunas molestias sufridas en el último partido contra Junior. Lo más importante para los verdes es que hay mucha motivación y confianza en lo que el equipo sabe hacer. “Son 180 minutos de final; sabemos qué significa Atlético Nacional. Habrá momentos en los que debemos administrar el juego y ser muy efectivos”, dijo el jugador Danovis Banguero.

Tolima, dolor de cabeza de Nacional

Tolima derrotó a Nacional en Medellín.

Nadie en Nacional, sin embargo, se quiere confiar. Es que el rival de turno es muy peligroso, ese Tolima que ya no cree en nadie, ese Tolima que ya se siente grande, y así juega en el Atanasio, como blindado ante la presión. Es un Tolima que no demuestra miedo, que no demuestra fragilidad. El equipo de Hernán Torres, que lleva tres finales consecutivas y entre ellas un título, sabe de memoria cómo afrontar estas series de ida y vuelta.



“Contento por llegar a la final, por poder disputarla y más contra un rival tan grande como Nacional, esperamos hacer lo propio, buscar un gran resultado en Medellín”, dijo Michael Rangel, atacante del vinotinto.



Tolima va a Medellín con todas sus armas. Está listo para el desafío. El equipo, que este semestre se armó para pelearlo todo, lo sigue peleando todo: Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores. Ese Tolima no cede, no baja el ritmo. Además, es un equipo que se crece cuando va a esa plaza, allá le ganó recientemente al Medellín, allá le ganó un título a Nacional, en 2018. “Cada equipo tiene su forma de jugar y va a ser un bonito choque, esperemos cumplir con las expectativas y hacer una muy buena final en el partido de ida”, dijo Rodrigo Ureña.



Así que llegó la hora. Que vibre el Atanasio, que ya sale Nacional; que retumbe el Atanasio, que Tolima se hace el sordo.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

